Ballando con le stelle, le anticipazioni di sabato 5 ottobre 2024, arriva Barbara D'Urso

News TV

Oggi, in prima serata su Rai1, il secondo appuntamento con il dancing show di Milly Carlucci, Ballando con le Stelle: "ballerina per una notte", Barbara D'Urso.

Oggi, sabato 45ottobre 2024, in prima serata su Rai1, il secondo appuntamento con il dancing show di Milly Carlucci, Ballando con le Stelle

Ballando con le Stelle, le anticipazioni di sabato 5 ottobre

È Barbara D’Urso la “ballerina per una notte” nella seconda puntata di Ballando con le stelle, lo show dance condotto da Milly Carlucci affiancata da Paolo Belli. L’ex padrona di casa di “Pomeriggio Cinque”, che da diversi mesi manca dalla Tv, si esibirà in una Bachata, danzando sulle note di “Todo de me,” versione spagnola della hit “All of me”, e in una Salsa sulle note di “Azafata”. Barbara D’Urso avrà come partner Gianni Scandiffio (tecnico, giudice e formatore della Federazione Italiana Danza Sportiva).

Le esibizioni della serata, invece, saranno tredici dal momento che nessuna coppia è stata eliminata nella prima puntata: Bianca Guaccero-Giovanni Pernice; Federica Nargi- Luca Favilla; Francesco Paolantoni- Anastasia Kuzmina; Luca Barbareschi- Alessandra Tripoli; Federica Pellegrini- Angelo Madonia; Sonia Bruganelli- Carlo Aloia; Alan Friedman- Giada Lini; Nina Zilli- Pasquale La Rocca; Tommaso Marini-Sophia Berto; I Cugini di Campagna- Rebecca Gabrielli; Anna Lou Castoldi-Nikita Perotti; Massimiliano Ossini- Veera Kinnunen; Furkan Palali- Erica Martinelli.

I vincitori della prima puntata di Ballando con le stelle sono stati Bianca Guaccero e Giovanni Pernice che si sono esibiti in una samba esplosiva. La coppia che sabato scorso è stata premiata dai voti dei giurati, uniti a quelli del pubblico votante via social, avrà, rispetto agli altri concorrenti, un bonus di 30 punti.I Vip in gara, affiancati dai loro maestri, per il nuovo appuntamento hanno realizzato coreografie ancora più elaborate, alzando l’asticella della loro preparazione, e ognuno di loro darà il massimo per conquistare i telespettatori, ma anche la giuria in studio, capitanata da Carolyn Smith. Al suo fianco, i giurati: Guillermo Mariotto, Fabio Canino, Ivan Zazzaroni e Selvaggia Lucarelli. Come lo scorso anno al fianco di Rossella Erra torneranno Simone Di Pasquale e Sara Di Vaira sempre nella veste di “tribuni del popolo”.

Le tre voci avranno la possibilità di contestare le votazioni e in una fase della gara di smentirle, premiando qualcuno dei concorrenti “penalizzati”. Il giudizio finale su eliminazioni e promozioni spetterà sempre al pubblico da casa che avrà la possibilità di partecipare alla gara votando le proprie coppie preferite direttamente sui social network, dai profili ufficiali di “Ballando con le stelle”. Immancabile il custode del tesoretto, Alberto Matano, conduttore di “La Vita in Diretta”.

Come sempre, una coppia al termine della puntata, potrebbe essere eliminata, ma tutte, a distanza di qualche settimana, avranno la possibilità di rientrare in gara, a condizione però di continuare a studiare con impegno e costanza. La musica di ogni singola puntata è affidata allo showman Paolo Belli accompagnato come sempre dalla sua Big Band.

La seconda puntata di Ballando con le Stelle, ci aspetta stasera a partire dalle 20.35 su Rai1