Ballando con le Stelle, anche Bianca Guaccero nel cast della prossima edizione! [VIDEO]

Anche la conduttrice Bianca Guaccero si unisce al cast di Ballando con le Stelle!

Il cast di Ballando con le Stelle si arricchisce di un'altra ballerina provetta: la conduttrice e attrice Bianca Guaccero. Con un video sui canali social del dancing show di Rai1, Bianca Guaccero ha confermato che sarà una concorrente del programma condotto da Milly Carlucci.

Ballando con le Stelle, anche Bianca Guaccero nel cast!

Dopo aver raggiunto un certo successo con i suoi ruoli nelle fiction Rai e aver condotto per un breve periodo Detto Fatto, Bianca Guaccero si prepara a una nuova avventura in tv: sarà nel cast di Ballando con le Stelle per la prossima edizione. A svelarlo è stata la diretta interessata con un divertente video pubblicato sui canali social ufficiali del programma.

Nel video, la conduttrice si è presentata mentre pedalava in bici e ai followers, scherzando, ha detto:

"Come dove vado? Mi hai detto che nella vita bisogna pedalare e io sto pedalando. Ah, non era pedalare? Ah, ballare? Ma, io non vedo l'ora di ballare, perché quest'anno sarò nel cast di Ballando. Non vedo l'ora. Milly, arrivo!"

Bianca Guaccero ha preso parte alla fiction Capri che le ha regalato il successo e ha spinto Pippo Baudo a chiederle di co-condurre Sanremo con lui nel 2008, insieme ad Andrea Osvart e Piero Chiambretti. Dopo una parentesi musicale, durante la quale partecipa a Battiti Live insieme a Fabrizio Moro nel 2017, è conduttrice di Detto Fatto, dopo l'addio di Caterina Balivo, ma il programma di Rai2 chiude i battenti nel 2022. Presenta il varietà Una storia da cantare con Enrico Ruggeri su Rai1. Sarà una delle concorrenti de Il cantante mascherato e Tale e Quale Show e nel 2023 è di nuovo conduttrice di uno show comico, Liberi Tutti.

Ballando con le Stelle, tutti i concorrenti annunciati

Le prime indiscrezioni sui possibili concorrenti di Ballando con le Stelle sono arrivate già un mese fa, grazie alle anticipazioni di TvBlog. Il portale di informazioni aveva già svelato alcuni nomi che sono stati poi ufficializzati, come quello di Francesco Paolantoni e di Federica Pellegrini.

A loro si sono uniti anche Federica Nargi, Nina Zilli, Massimiliano Ossini. Alan Friedman e I Cugini di Campagna. Soprattutto, questi ultimi sono stati particolarmente criticati per la loro presenza, così come il giornalista Alan Friedman. Per quest'ultimo, i followers temono che si ripeta l'effetto "Antonio Capranica" e che i giudici scelgano di non essere poi così severi con il concorrente.

