X Factor, Rkomi: Chi è il nuovo giudice del Talent Show?

X Factor: Il privato e la carriera del nuovo giudice Rkomi

Rkomi, nome d'arte di Mirko Manuele Martorana, nasce a Milano, in Lombardia, sotto il segno dell'Ariete, il 19 aprile del 1994; ha quindi 28 anni. Viene avviato alla carriera musicale da Tedua, il suo coinquilino, ma soprattutto migliore amico, di cui, inizialmente, sarebbe dovuto divenire tour manager.

I primi progetti di Rkomi sono Keep Calm Mixtape, con Sfaso, del 2012, Quello che non fai tu, con Falco, sempre del 2012, e Cugini Bella Vita EP, con Pablo Asso, del 2013. Dopodiché c'è Calvairate Mixtape, una raccolta di canzoni scritte a sei mani, perché partecipano anche Tedua ed Izi, del 2014.

Nel 2016 Rkomi pubblica Dasein Sollen su YouTube, e nello stesso anno esce l'EP omonimo. Il successo lo porta fino al celebre cantautore Calcutta, il quale lo sceglie per l'apertura di un suo live a Torino.

L'8 settembre 2017 Rkomi realizza il suo primo album, Io in terra, composto da 14 brani; qui ci sono i duetti con Marracash, Noyz Narcos ed Alberto Paone, batterista di Calcutta. Io in terra raggiunge ben presto la vetta della classifica FIMI, e diventa disco d'oro. Nel 2018 esce Ossigeno - EP; anche qui, collaborazioni degne di nota: Ernia, Tedua, Night Skinny e Mc Bin Laden. Rkomi conquista altri due dischi d'oro. Nel 2019 pubblica Dove gli occhi non arrivano, un album che prevede la partecipazione di Jovanotti, Elisa, Carl Brave, Sfera Ebbasta, Dardust e Ghali. Nel 2021, invece, esce Taxi Driver, e nello stesso anno, insieme ad Elodie, Rkomi canta La coda del diavolo. Nel 2022 è uno dei big in gara al Festival di Sanremo con il brano Insuperabile. Sempre quest'anno, escono Quello che manca, con Elisa, e 5 gocce, con Irama; in più, Rkomi sarà uno dei giudici della nuova edizione di X Factor, con Fedez, Ambra Angiolini e Dargen D'Amico.