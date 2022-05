X Factor nuovi rumors sulla Giuria: oltre a Fedez, ci sarà anche lui!

Gossip TV

Trapelano i nomi dei giudici della nuova edizione di X Factor. Ecco il gossip sul talent show targato Sky.

Si accendono i riflettori sulla nuova edizione di X Factor dopo l’annuncio ufficiale del ritorno di Fedez in giuria. Insieme al rapper potrebbe esserci un’attrice amatissima, una grande riconferma e un cantante lanciato dal Festival di Sanremo. Ecco i primi rumors sulla giuria del talent show di Sky.

X Factor, trapelano i nomi della giuria al completo

Il talent show targato Sky sta per tornare con tantissimi nuovi cantanti pronti a conquistare il pubblico e la giuria sfidandosi puntata dopo puntata verso la vittoria finale. X Factor accoglie con gioia il ritorno ufficiale di Fedez che, dopo anni d’assenza, è pronto a rimettersi in gioco nel ruolo di giudice. Con lui potrebbero esserci nomi illustri secondo le indiscrezioni trapelate negli ultimi giorni, che vorrebbero al fianco del rapper l’amatissima attrice Ambra Angiolini. Ancora nessuna conferma ufficiale da parte dell’attrice, che con Fedez ha avuto qualche scaramuccia in occasione del concerto del primo maggio. Il settimanale Chi, invece, svela gli altri due papabili nomi dei giurati, immaginando una conferma gradita al pubblico e una new entry esplosiva.

“Dopo aver annunciato per primi il ritorno di Fedez a X Factor, ecco quale potrebbe essere il quartetto dei giudici convocati per rilanciare un format in “calo” nelle ultime due precedenti edizioni: il già citato Fedez, Ambra Angiolini, il confermato Manuel Agnelli e una new entry: ovvero il rapper Dargen D’Amico, collaboratore e amico di Fedez, che lui stesso ha voluto fortemente”.

Manuel Agnelli è ormai volto storico del talent show e immaginare X Factor senza di lui non sarebbe possibile, mentre Dargen D’Amico sta spopolando tra i più giovani dopo il suo debutto sul palco del Festival di Sanremo con la sua hit “Dove si balla”. Saranno loro i quattro giudici ufficiali?

