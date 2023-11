X Factor, Morgan torna per l'ultima puntata del talent? L'indiscrezione di Fiorello a Viva Rai 2!

Gossip TV

Secondo quanto riferito da Fiorello a Viva Rai2! Morgan potrebbe tornare per l'ultima puntata di X Factor!

La cacciata di Morgan da X Factor è arrivata dopo diverse polemiche generate dai comportamenti scorretti del giudice e cantante verso i colleghi del talent. La decisione è stata presa di comune accordo da Sky Italia e Fremantle Italia e ha scatenato la reazione risentita di Marco Castoldi e un botta e risposta tra social e interviste varie, soprattutto, in relazione alla lite con Fedez.

X Factor, Morgan tornerà nell'ultima puntata del talent? Ecco l'indiscrezione lanciata da Fiorello a Viva Rai2!

Nel comunicato diffuso da Sky e Fremantle si leggeva che la motivazione di allontanare Morgan da X Factor dipendeva dall'atteggiamento del giudice verso concorrenti e colleghi, compresa la conduttrice Francesca Michielin. Le parole usate dagli uffici stampa delle due majors parlavano di "comportamenti ripetuti e in contrasto con i valori di Sky, Fremantle e X Factor". Ora, però, sembra che possa esserci un dietrofront importante.

Secondo quanto ha svelato Fiorello nella puntata di Viva Rai2! in onda questa mattina, 27 novembre, sul secondo canale Rai, Morgan potrebbe ancora toranre a X Factor. Il conduttore e showman ha svelato che sembrerebbe esserci un ritorno, secondo alcune indiscrezioni:

"Secondo alcune voci, non so se solo di corridoio, salotto o disimpegno, pare che Morgan possa tornare nell'ultima puntata di X Factor. La mia fonte? Voci fi piattaforme. Sarebbe clamoroso, ma io non ho detto niente"

Ovviamente, trattandosi di Fiorello, potrebbero anche essere voci riportate più per goliardia che per reale veridicità, anche perché dai canali ufficiali del talent non è trapelato nulla che faccia pensare a una tregua tra Morgan e la produzione di X Factor. Anche a giudicare dalle dure parole rivolte dall'ex giudice verso Fedez e Francesca Michielin a Striscia la Notizia, sembra improbabile che si possa raggiungere un accordo pacifico. Morgan ha chiarito, infatti, che entrambi i suoi oppositori si sarebbero inventati tutto, essendo dotati "di molta fantasia" - come ha dichiarato ai microfoni del tg satirico.