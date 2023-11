X Factor 2023: perché Morgan è stato fatto fuori?

Anticipazioni TV

Morgan è stato cacciato dal tavolo dei giudici di X Factor 2023, come abbiamo appreso da un comunicato stampa di Sky Italia e Fremantle. Quali sono le ragioni dell'allontanamento? Come ha reagito il cantante? Era giusto mandarlo via?

Se invece di essere un giudice dell’edizione 2023 dello show Sky Original prodotto da Fremantle Morgan fosse stato un concorrente di X Factor 2023, al termine del quarto Live Francesca Michielin gli avrebbe detto: "Il pubblico da casa ha votato e ha deciso che per te X Factor finisce qui”. Ma visto che l'ex frontman dei Bluvertigo è stato seduto al tavolo dei magnifici 4 per un numero considerevole di puntate, la comunicazione è avvenuta a porte chiuse, seguita, nella giornata di ieri, da un comunicato pubblicato sui profili social del talent show e firmato Sky Italia e Fremantle. Il contenuto lo conosciamo tutti, ma il succo del discorso è che Marco Castoldi ha rubato la scena ai concorrenti ed è stato irrispettoso nei confronti dei colleghi.

Morgan ha rischiato di essere estromesso ancora prima di cominciare X Factorv 2023

A chi ha scarsa memoria vogliamo ricordare che, ancor prima dell'inizio di X Factor 2023, e quindi delle tre puntate dedicate alle Audition, la presenza di Morgan come giudice era stata messa in discussione. Il cantante, durante un suo concerto, aveva spiazzato il pubblico con alcune esternazioni poco eleganti e omofobe. Bacchettato, a ragione, da Sky e Fremantle, aveva chiesto scusa e aveva deciso di devolvere parte del proprio cachet a un'associazione che rappresenta valori di inclusione. Così era stato riammesso nella giuria, tanto che il CEO di Fremantle Marco Tombolini aveva dichiarato, durante la conferenza stampa di presentazione di X Factor 2023: "Credo che Morgan sia alfiere di principi di diversità e inclusione come ha già espresso in passato su diversi palchi".

Sgombrato il campo da polemiche, in molti avevano festeggiato il ritorno di Morgan, grande conoscitore della musica italiana e straniera, musicista talentuoso e giudice capace di tirare fuori il meglio dai suoi concorrenti, non solo portandoli in finale, ma aprendo loro le porte del successo, come è stato per Marco Mengoni.

Il famigerato Live che ha portato alla cacciata di Morgan

Durante le Audition e i Bootcamp, Morgan ha mantenuto "un basso profilo", per così dire, e nel corso degli Home Visit ha regalato un'esperienza indimenticabile alla sua squadra. I guai sono cominciati durante i Live, in particolare nel corso del secondo, quando il ripescaggio degli Astromare e l'entrata di default del duo nel suo roster non gli sono andati giù. Morgan non ha gradito l’iniziativa degli autori di X Factor e non ha mascherato il suo disappunto, soprattutto in merito alla scelta del pubblico di riammettere gli Astromare e non Anna Castiglia, che Morgan aveva portato agli Home Visit per poi non prenderla nel suo roster perché non abbastanza matura per imporsi sulla scena musicale. Ma i "comportamenti inappropriati" di cui il comunicato di Sky e Fremantle parla hanno interessato in particolar modo il quarto Live. Morgan, innanzitutto, ha ricordato a Francesca Michielin la gaffe che la conduttrice aveva fatto con Colapesce e Dimartino, ai quali aveva chiesto come fosse stato lavorare con Ivan Graziani, il quale, per chi non lo sapesse, non è più tra noi da diverso tempo. Marco ha inoltre dato a Fedez del depresso e a Dargen del furbetto, litigando poi con Ambra e infine facendo notare che alcuni concorrenti venivano favoriti da una messa in scena particolarmente bella, ad esempio Il Solito Dandy. Sempre nel corso della decima puntata di X Factor 2023, Morgan ha interrotto spesso la Michielin e non ha ascoltato un'esibizione perché stava chiacchierando animatamente con Dargen.

Un dubbio legittimo

Ora, sic stantibus rebus, ci verrebbe da chiedere a chi ha cacciato Morgan la ragione per cui lo ha voluto quest'anno in giuria. Morgan il ribelle è stato preso per la sua cultura musicale ma anche per la sua carica eversiva e anticonformista, la stessa che gli ha ispirato la condotta della puntata di giovedì 16 novembre. Morgan, durante X Faxtor 2023, ha fatto semplicemente… Morgan, solo che ha esagerato. Di certo avrebbe potuto evitare un paio di uscite infelici ma, riflettendo su quanto è accaduto, ci azzardiamo a ribadire che chi nasce tondo non muore quadrato e a sostenere che, da personaggio scomodo, Marco Castoldi è stato scomodo al cubo. Quello che proprio non ci è piaciuto è stato il suo atteggiamento nei confronti di Fedez, giudice garbato ed educato che nell’ultimo anno ha dovuto far fronte a grossi problemi di salute.

La conferenza stampa virtuale di Morgan, fra promesse non mantenute e lo screzio con Fedez

Tornando alla cronaca, Morgan ha reagito, tramite i social, a quello che ha voluto definire "un licenziamento". A commento del comunicato di Sky Italia e Fremantle ha affidato a Instagram il messaggio: "L'editto satellitare è stato emanato". Sempre su Instagram Marco si è scusato con Fedez, o meglio ha minimizzato la sua "accusa" al collega. Dopodiché, nel pomeriggio di ieri, ha tenuto una conferenza stampa su WhatsApp moderata da Enrico Silvestrin. Il cantante ha spiegato innanzitutto di essere stato corteggiato a lungo da Sky e Fremantle, dal momento che lui proprio non ci pensava di prendere il posto di Rkomi al tavolo di X Factor, e quando si è deciso, ha risposto che avrebbe acconsentito a patto che alcune sue richieste venissero rispettate. Ecco le sue parole, riportate dal Fatto Quotidiano:

Ho chiesto protezione mediatica. Mi hanno trattato in maniera ingiusta, mandando in giro informazioni che mi hanno leso. Una "Shitstorm”. Volevo il libero arbitrio nelle scelte dei brani. Questo non è avvenuto, ho scoperto che non ho avuto la possibilità di scegliere i brani, mentre gli altri lo hanno fatto.

Morgan ha poi parlato dello screzio con Fedez, dicendo di avergli chiesto inutilmente scusa via messaggio:

È stato molto violento nei miei confronti, dicendo delle cose terribili in camerino dopo la puntata, con mia figlia di tre anni in braccio. Urlando e bestemmiando, dicendo: "Lo dovete cacciare o io o lui". Con mia figlia che mi diceva: "Papà, perché hai paura?"

Marco Castoldi ha terminato l’incontro virtuale con i giornalisti dichiarando:

Nel momento in cui sono andato a minare determinati equilibri di sistemi economici, smascherando l'illegittimità. Hanno chiesto la mia testa (…) Questo è un licenziamento illegittimo. Non mi interessa sputare fango verso questi personaggi. Mi lascino in pace! Signori, io sono un pensatore non sono un arciere.

Detto ciò, che succederà nelle restanti 3 puntate di X Factor 2023? Ci sarà un nuovo giudice? No, non ci sarà. Usciti di scena SELMI e i Sickteens, della squadra di Morgan restano soltanto gli Astromare, che verranno affidati non a uno dei tre giudici del talent show ma al team creativo e musicale di X Factor 2023.