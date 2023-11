X Factor, Morgan prossimo al licenziamento dopo le ultime polemiche in cui è stato coinvolto

Gossip TV

Secondo alcune indiscrezioni, Morgan potrebbe presto lasciare la sedia di X Factor dopo i recenti episodi in cui è stato coinvolto. Ecco cosa sappiamo!

Morgan potrebbe dover lasciare presto X Factor: l'indiscrezione sul suo licenziamento è trapelata in queste ore, dopo le ultime polemiche in cui è stato coinvolto. Il cantante e giudice del talent di Sky si è lasciato andare a diversi commenti per nulla garbati verso Fedez e Francesca Michielin.

X Factor, Morgan prossimo al licenziamento? Ecco cosa è successo!

Nella scorsa puntata di X Factor, la conduttrice Francesca Michielin aveva commentato il nuovo singolo di Colapesce e Di Martino, i quali collaboradno con Filippo Graziani, figlio del defunto cantautore Ivan Graziani, avevano dato vita all'ultima canzone scritta da quest'ultimo, I marinai. Nel commento, Michlieni aveva chiesto al duo come fosse stato "lavorare con Ivan Graziani", facendo scoppiare diverse polemiche e ironia sul web, perché dalla frase sembrava che la conduttrice non avesse idea che Graziani fosse morto. Durante l'ultima puntata di X Factor, Morgan nel tentativo di zittire la cantante le ha detto con aria sprezzante:

"Via di là, Francesca, ti aspetta Ivan Graziani, sta collaborando con Annalisa"

Provocando una serie di proteste da parte del pubblico e la risposta di Fedez, il quale ha cercato - in maniera pacata - di rabbonire il collega: "Dai, Marco ,ma perché devi fare così?". Immediata e aggressiva è stata la risposta di Morgan, che ha affermato:

"Vuoi farmi da psicologo, Federico? No, perché non potresti, sei troppo depresso!"

A questo sprezzo nei confronti della salute mentale e della figura professionale dello psicologo, si è aggiunto un video del fuori onda in cui si vedono Morgan e Ambra Angiolini litigare furiosamente. Stando così le cose, sembra che il licenziamento per il cantante sia molto vicino. A diffondere l'indiscrezione è stato FQMagazine:

"Fonti vicine alla casa di produzione Freemantle confermano a FQMagazine che in queste ore si starebbero preparando le carte necessarie al "licenziamento" del giurato-cantautorie-divulgatore"

Al momento, tuttavia, non è arrivata alcuna conferma ufficiale da parte del programma, né da parte del diretto interessato.