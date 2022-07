X Factor, Ludovico Tersigni rompe il silenzio sull'addio al talent show: "Credo sia la scelta giusta"

Gossip TV

Ludovico Tersigni vuota il sacco sulla sua mancata partecipazione alla nuova edizione di X Factor come conduttore.

Cresce l'attesa per la nuova edizione di X Factor. Grande assente Ludovico Tersigni che, ospite al Giffoni Film Festival per presentare Lightyear a insieme a Serena Autieri, ha parlato per la prima volta della mancata riconferma alla conduzione del talent show targato Sky.

La verità di Ludovico Tersigni sull'addio a X Factor

Ludovico Tersigni non condurrà la nuova edizione di X Factor. Al suo posto ci sarà la cantante Francesca Michielin. Ospite del Giffoni Film Festival, l'attore romano e conduttore ha deciso di rompere il silenzio e svelare i motivi del suo addio al talent show di Sky:

X Factor è stato un palco a tutti gli effetti e stare a contatto col pubblico mi ha aiutato più di quanto potessi credere. Quest’anno non lo rifarò, avevo bisogno di prendermi una pausa. Credo di aver fatto la scelta giusta.

Leggi anche Annunciata la data di debutto di X Factor: le prime parole di Francesca Michielin

Chiuso il capitolo X Factor, Ludovico ha parlato della sua nuova esperienza nel mondo del doppiaggio, dove ha prestato la voce al gatto robot Sox nel film Lightyear- La vera storia di Buzz:

Il doppiaggio è fighissimo anche perché sono cresciuto con i cartoni animati, il mio preferito è gli Aristogatti. Quando mi hanno proposto il doppiaggio proprio di un gatto ero felicissimo. La sfida è stata immaginarsi in un personaggio che non sei e che non sarai mai. E stata una delle esperienze più divertenti che abbia vissuto.

Scopri le ultime news su X Factor.