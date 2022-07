X Factor, annunciata la data di debutto: le prime parole di Francesca Michielin

Gossip TV

È tutto pronto per la nuova edizione di X Factor. Il talent show targato Sky torna sul piccolo schermo a partire dal 15 settembre 2022, con Francesca Michielin al timone della conduzione. Ecco cosa ha raccontato la cantante del nuovo ruolo di presentatrice e come sta affrontando questa avventura.

X Factor: data di debutto e anticipazioni

La messa in onda della nuova edizione di X Factor è senza dubbio uno dei momenti più attesi dai fan del talent show, targato Sky. Attraverso la pagina Instagram ufficiale, è stata svelata la data di debutto che si posiziona al 15 settembre 2022. Quest’anno tutta l’attenzione è calamitata sulla giuria straordinaria, che vede il ritorno di Fedez, e il debutto di Ambra Angiolini, Rkomi e Dargen D’Amico nel ruolo di giudici e coach. Mentre Fedez e Ambra smontano il gossip che li vorrebbe già ai ferri corti, Francesca Michelin viene eletta presentatrice e confida di essere emozionata ma stranamente calma davanti a questo nuovo ruolo.

"Ero sul divano e sono caduta. Ci ho pensato un minuto e ho detto subito sì. Ed è incredibile perché non ho la minima ansia nel ricoprire questo ruolo. Tornare sul luogo del delitto dopo dieci anni, rivivere tutto… Mi sento la sorella maggiore dei concorrenti, i conduttori dovrebbero essere super partes ma per me è impossibile, piango, chiedo il ripescaggio quando qualcuno viene eliminato”.

I giudici stanno registrando le Audizioni, che appunto andranno in onda dal 15 settembre 2022 su Sky, in prima serata. C’è grande curiosità a proposito del cast dei cantati, dei quali non sono trapelate indicazioni. Antonella D’Errico, Vice Presidente dell’area programmi Sky, ha ammesso di aver voluto a tutti i costi Francesca come presentatrice.

“La voglia era quella di rivoluzionare X Factor tenendolo legato alle sue origini. Francesca Michielin l’ho fortemente voluta, l’ho invitata a pranzo e le ho chiesto se voleva fare X Factor. Lei pensava che le stessi proponendo di fare il giudice. Lei ha vinto dieci anni fa, è cresciuta molto, incarna X Factor, è una piccola stella che ha mille qualità e mille doti. Anche la giuria segue la stessa linea di pensiero. Il primo ingrediente è stato quello di Fedez, che ha deciso di tornare accettare la sfida. Poi abbiamo preso Ambra, che è come una bambina, è tutto nuovo per lei. Poi Dargen D’Amico, che oltre ad essere un cantate è anche un produttore e una persona molto divertente. Infine Rkomi, la quota giovane, la musica attuale che ha sempre fatto parte di X Factor. E poi c’è il quinto giudice, il pubblico, che nelle audizioni appena girate abbiamo sentito molto presente”.

