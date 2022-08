X Factor, la rivelazione di Fedez: "Sono molto gasato, sarà una figata"

Gossip TV

Fedez parla del suo ritorno come giudice nella nuova edizione di X Factor.

Fedez è uno dei personaggi più apprezzati e influenti sui social, dove molto spesso condivide la sua quotidianità. Proprio negli ultimi giorni, il rapper milanese ha deciso di raccontarsi e rispondere a tutte le curiosità dei suoi numerosi fan: dalla malattia all'amore per la sua famiglia fino al suo ritorno a X Factor.

Il ritorno di Fedez a X Factor

Rispondendo ad alcune curiosità dei suoi fan sui social, Fedez ha raccontato come è cambiata la sua vita dopo aver scoperto di avere un tumore al pancreas. Come tutti sappiamo, l'artista subì un’operazione alquanto delicata, che ha lasciato un segno ben visibile non soltanto sulla sua pelle, ma anche nella sua vita:

Fortunatamente non sono diventato diabetico, devo però sempre controllare la glicemia e stare attento all’alimentazione. Diciamo non posso più fare il pazzerello con cibi e alcol, non che prima lo facessi. Come dirla in ‘francese’, mancandomi diversi organi e un pezzo di intestino ogni volta che vado al bagno, è una festa.

Federico ha poi continuato parlando del suo ritorno a X Factor, il talent show che partirà il prossimo 15 settembre e che vedrà in giuria Fedez, Rkomi, Ambra Angiolini e Dargen D'Amico:

Sono molto gasato, non vedo l’ora che sia il 15 Settembre. Sarà una figata! Ho veramente riassaporato quello che era il vecchio X-Factor, figata! Mi sono divertito molto a farlo.

