X-Factor, Alessandro Cattelan torna alla conduzione a sorpresa

La puntata di ieri di X-Factor ha portato un'inaspettata sorpresa: Alessandro Cattelan torna alla conduzione del talent di Sky, al posto di Francesca Michielin. Ecco cosa è successo.

Il suo addio a X-Factor nel 2010 era stato un lutto per i fan del talent show di Sky. Così, quando ieri sera, Alessandro Cattelan è tornato a condurre a sorpresa la quarta puntata live del programma, al posto di Francesca Michielin, tutti sono rimasti sorpresi. Ma, cerchiamo di capire meglio cosa è successo davvero.

Alessandro Cattelan e il dono dell'ubiquità

Quando la puntata è iniziata i giudici e il pubblico sono rimasti senza parole: sul palco c'era Alessandro Cattelan, tornato alla conduzione come nell'ultima puntata del 2020... e con lo stesso abito! Ai presenti che lo guardavano allibiti, come se fosse un fantasma, Cattelan ha risposto:

"Buonasera a tutti e benvenuti al quarto live. Siete davvero pronti? E allora facciamo un po’ di casino per i quattro giudici di X Factor. Cosa ci faccio qui? Faccio il mio lavoro Fedez. Riprendiamo dopo sette giorni dal live scorso con la doppia eliminazione. Puntata che ci ha fatto penare, ma adesso è arrivato il momento dei loro inediti."

Dopo lo scoop dell'infatuazione di Rkomi per Beatrice Quinta, un cambiamento di timone così inaspettato ha colto tutti di sorpresa. Ma, lo schezo è bello, quando dura poco: e, infatti, Cattelan è stato sul palco per soli pochi minuti, prima di ridare il comando della conduzione alla collega Francesca Michielin

Pochi minuti dopo aver lasciato il programma, l'ex conduttore di X-Factor ha pubblicato una storia Instagram, in cui era al concerto di Cesare Cremonini. Nella didascalia della foto si legge:

"Sono a vedere Cesare Cremonini e sono le 22. Non sono a X Factor, io sono qui, grazie del pensiero."

Com'è stato possibile? Che Cattelan abbia il dono dell'ubiquità? No, semplicemente il concerto e lo studio di X-Factor distano tra loro solo 350 m.

In ogni caso, lo scherzo è stato accolto con piacere dai fan, che si sono divertiti a immaginare come avesse fatto l'ex conduttore a trovarsi in due posti contemporaneamente e ha riportato alla mente il periodo in cui era lui a condurre X-Factor.

