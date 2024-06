X Factor 2024, la finale si terrà a Napoli per la prima volta: l'annuncio sui social! (VIDEO)

Gossip TV

La prossima edizione di X Factor si preannuncia già molto attesa e con un post sui social è stato svelato che la finale del talent, per la prima volta, si terrà a Napoli. Ecco tutti i dettagli!

Con un annuncio sui canali social ufficiali di X Factor 2024 è stato rivelato che la finale del talent show si terrà per la prima volta a Napoli. Mancano ancora diversi mesi all'inizio della prossima edizione e i casting per trovare i nuovi talenti che parteciperanno a X Factor sono attualmente in corso, ma le pagine social del programma Sky hanno rivelato già questa interessante anteprima.

X Factor 2024, la finale della prossima edizione sarà a Napoli! Ecco tutti i dettagli

X Factor 2024 non è ancora iniziato, ma i canali social del talent di Sky hanno deciso di rivelare dove e quando si terrà la finale del talent show. Sorprendendo tutti con un annuncio postato su Instagram e non solo, è stato svelato che per la prima volta la finale di X Factor 2024 si terrà a Napoli.

La data e la location scelta sono state svelate nel video che annunciava questa prima importante novità: per la prima volta, infatti, non solo X Factor 2024 si chiuderà a Napoli, ma lo farà a Piazza del Plebiscito il 5 dicembre 2024. La scelta di Piazza del Plebiscito non sorprende, dato che l'incantevole lugoo del capoluogo campano è spesso sede di concerti ed eventi legati al mondo della musica.

L'annuncio ha reso estatici i fan del programma, soprattutto, quelli che vivono a Napoli e il post sulla finale di X Factor 2024 è stato preso d'assalto da commenti entusiasti

X Factor 2024, ecco tutte le novità della prossima edizione!

Solo qualche settimana fa è arrivato l'annuncio della nuova squadra di X Factor 2024: al posto di Francesca Michielin, che nei due anni precedenti ha condotto lo show, ci sarà alla conduzione Giorgia. Dopo l'esperienza da co-conduttrice del Festival di Sanremo 2024, per la cantante sarà sicuramente un nuova occasione per mettersi in gioco. Pochi giorni dopo la sua nomina, infatti, Giorgia ha dichiarato:

"Sanremo è stata un'esperienza bellissima che mi è piaciuta molto, ed è lì che è scattata un po' di voglia di misurarmi con il palco in maniera diversa: certo, lì avevo un partner solido eccezionale come Amadeus, qui sono sola, ma diciamo che la parte importante di X Factor sono i giudici, che cercherò di affiancare al meglio, e i ragazzi, che sono curiosa ed entusiasta di poter accompagnare alla scoperta del loro fattore x"

Oltre a lei, Sky ha annunciato anche i quattro giudici che siederanno al tavolo: Manuel Agnelli, Jake La Furia, Achille Lauro, Paola Iezzi. E la scorsa settimana sono anche iniziati i casting, in attesa delle registrazioni dei Bootcamp che mostreranno le scelte della giuria sui concorrenti che secondo loro hanno il fattore X e possono far parte del talent.