X Factor 2024, Achille Lauro lancia una frecciatina a uno degli ex giudici?

In attesa di vederlo nelle vesti di giudice della nuova edizione di X Factor 2024, Achille Lauro si è tolto qualche sassolino dalla scarpa, lanciando quella che sembra una frecciatina a uno degli ex giudici del talent!

Achille Lauro sarà tra i giudici della prossima edizione di X Factor 2024: l'artista siederà al tavolo della giuria insieme a Manuel Agnelli, Paola Iezzi e Jake La Furia, mentre alla conduzione del talent di Sky ci sarà Giorgia. Nelle scorse ore, il cantante si è lasciato andare a una battuta che a molti è parsa una frecciatina a uno degli ex giudici del programma.

X Factor 2024, Achille Lauro lancia una frecciatina a un ex giudice del programma?

Manca ancora molto a X Factor 2024, ma la produzione del programma è già stata messa in moto: in questi giorni, infatti, a Milano si stanno registrando le prime audizioni, in attesa di settembre, mese in cui partirà ufficialmente il talent show di Sky. A sorpresa, pochi giorni fa, i canali social ufficiali della trasmissione hanno anche annunciato che la finale di X Factor 2024 si terrà a Napoli, a Piazza del Plebiscito il 5 dicembre 2024.

In queste ore si è tenuta la presentazione dei palinsesti Sky e nel corso della conferenza sono state annunciate la data e il luogo scelti per la finale e anche i giudici e la conduttrice hanno rivelato come si sentono alla prospettiva di poter intraprendere questa avventura tutti insieme. A sorpresa, Achille Lauro si è lasciato andare ad alcune dichiarazioni che sono parse come una chiara frecciatina a un ex giudice del programma.

Lauro ha affermato di essere molto felice di far parte della giuria e in merito ai suoi colleghi ha detto:

"È un tavolo ben assortito con un grande rispetto per la musica. Bisogna essere materni ma anche rigidi. Non penso che ci sia più spazio per la musica ruffiana. Tutti noi vogliamo qualcosa che ci emozioni"

Poi, a sorpresa, ne ha detta una delle sue, riferendosi probabilmente a qualcuno dei suoi ex colleghi: "Credo che rispetto agli anni scorsi è meno pieno di rompic******". A chi si potrebbe riferire?

X Factor 2024, tutto sulla nuova edizione

Per molti fan del talent show, in realtà, Achille Lauro poteva riferirsi a Morgan, che l'anno scorso ha creato non poche problematiche al talent show, tanto da spingere la produzione della trasmissione ad allontanarlo a poche settimane dalla finale.

L'atteggiamento di Morgan non è, infatti, piaciuto molto né agli altri giudici, con cui ha avuto un'accesa lite, sia al pubblico, tanto che la sua uscita di scena è stata ben accolta, per i commenti negativi che ha dispensato nel programma.

In generale, la frecciatina di Lauro non è passata inosservata e sul web è esplosa l'ironia: molti hanno dimostrato di apprezzare il cantante per la sua tendenza a dire ciò che pensa senza peli sulla lingua e l'attesa per la nuova edizione è aumentata, visti anche i giudici che siederanno al tavolo della giuria per questa edizione.