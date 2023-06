X Factor 2023: Morgan torna nella giura del talent, la stoccata velenosissima di Fedez

Gossip TV

Il commento di Fedez sul ritorno di Morgan a X Factor

Nonostante avesse dichiarato qualche anno fa che avrebbe chiuso con X Factor, giurando non non farvi più ritorno, il cantautore Marco Castoldi, in arte Morgan ha cambiato idea sarà nuovamente nella giura del talent insieme a Fedez, Ambra Angiolini e Dargen D’Amico.

Intervistato dal Corriere della Sera, il marito di Chiara Ferragni ha lanciato, sulla questione, una velenosissima stoccata al collega:

Alla domanda infatti se fosse preoccupato del suo ritorno considerando il suo carattere turbolento, Fedez ha risposto:

"Non è questione di essere turbolenti, spero sia professionale e che arrivi almeno in orario. No, non è scontato perché non è mai stato così."

Il video estratto delle dichiarazioni di Fedez, pubblicato poco fa sulla pagina social ufficiale del Corriere della Sera:

Morgan, tra il 2008 e il 2014 ha partecipato a sette edizioni dello show vincendone ben cinque: un primato assoluto che gli ha fatto meritare un posto nei Guinness World Records come giudice che, tra tutte le edizioni di X Factor nel mondo, ha vinto più volte.