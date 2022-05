X Factor 2022, svelato il terzo Giudice ufficiale (FOTO)

Gossip TV

Ecco chi è il terzo giudice ufficiale della nuova edizione di X Factor, il talent show targato Sky.

La giuria della nuova edizione di X Factor si arricchisce di un nuovo giudice, amatissimo dopo la sua partecipazione al Festival Di Sanremo. Di chi stiamo parlando? Ecco chi sarà il nuovo volto del talent show targato Sky, insieme ai già confermati Ambra Angiolini e Fedez.

X Factor 2022, ecco chi è il terzo giudice del Talent

Si accendono i riflettori sulla nuova edizione di X Factor e cresce l’attesa dei fan, pronti a tornare a tifare per i talenti più straordinari e a schierarsi con i giudici del programma. Poche ore fa è stato diramato il comunicato ufficiali di Sky, che ha annunciato l’identità del terzo giudice di quest’anno. Dopo la conferma ufficiale di Fedez e quella di Ambra Angiolini, dietro al banco della giuria vedremo anche Dargen D’Amico. Considerato uno dei rappresentanti della scena cantautorale italiana contemporanea, Dargen ha spostato i confini di genere fondendo, per la prima volta in Italia, il rap con la musica colta italiana.

Dopo l’enorme successo nella settantaduesima edizione del Festival di Sanremo con il brano “Dove si balla”, ad oggi Doppio Disco di Platino, Dargen D’Amico è ufficialmente il terzo giudice di X Factor. Da inizio giugno partiranno le registrazioni delle Audition che torneranno ad essere un grande evento con il pubblico in presenza, ma prima si aprono le scommesse sull’identità del quarto giudice e sul presentatore dello show. C'è chi scommette su Rkomi e sulla presenza di un'ex cantante del talent nel ruolo di presentatrice, ma è ancoa tutto da vedere.

Dopo l'ufficialità da parte della rete, D'Argen si è lanciato in una sequela di ironici video nelle sue Ig Stories, indossando un accappatoio bianco con il logo del programma e spiegando tutti i buoni motivi per i quali non parteciperà come giudice, provocando ilarità da parte dei suoi fan.

