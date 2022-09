X Factor 2022: successo strepitoso per la Prima Puntata del talent show di Sky dedicata alle Audition

Gossip TV

Non è certo partita in sordina l'edizione 2022 di X Factor. Moltissimi hanno seguito la Prima Puntata, entusiasti di trovare alla conduzione Francesca Michielin e al tavolo dei giudici Ambra, Angiolini, Fedez, Dargen D'Amico e Rkomi. Erano di scena le Audition.

Grande successo giovedì 15 settembre per la Prima Puntata di X Factor 2022. Il talent show targato Sky e Prodotto da Fremantle, del resto, si è arricchito di importanti novità per l'edizione della voglia di leggerezza e della normalità, a cominciare dal ritorno del pubblico fin dalle Audition e dalla conduzione di Francesca Michielin. Sono cambiati anche tutti e quattro i giudici. Oltre a Fedez, alla sua sesta volta a X Factor, sono stati scelti gli "esordienti" Ambra Angiolini, Dragen D'Amico e Rkomi.

I numeri della Prima Puntata di X Factor

Che cosa intendiamo per grande successo della Puntata Inaugurale di X Factor 2022? Ecco qualche numero:

L'esordio della nuova stagione ha registrato 790 mila spettatori medi con uno share del 3,9% (5% in più rispetto al debutto dell'edizione 2021).

Sui social, grazie alle 296 mila interazioni totali in rilevazione linear, #XF2022 è lo show più commentato dell'intera giornata televisiva di giovedì 15 settembre.

è lo show più commentato dell'intera giornata televisiva di giovedì 15 settembre. In rilevazione continuativa, invece, con 329 mila interazioni, X Factor si posiziona come primo contenuto della giornata.

I cantanti in gara che potranno accedere ai Bootcamp

La Prima Puntata di X Factor 2022 era dedicata alle Audition, che continueranno anche il 22 e il 29 settembre. Per passare ai Bootcamp i cantanti in gara dovevano, come sempre, avere almeno 3 sì dai giudici. Ecco gli artisti che hanno convinto Fedez, Ambra Angiolini, Rkomi e Dargen D'Amico, e che dietro le quinte hanno abbracciato i genitori e/o Francesca Michielin che li ha incoraggiati a dare il massimo.

Le Tigri da soggiorno , 4 ragazzi romani che hanno cantato "Prima di andare via" di Neffa

, 4 ragazzi romani che hanno cantato di Prim , ragazza ventiduenne di Scandiano (Reggio Emilia) che ha portato "Youth" dei Daughter

, ragazza ventiduenne di (Reggio Emilia) che ha portato dei Holy Francisco , 17enne di Gela che ha proposto l'inedito super pop "Martina"

, 17enne di Gela che ha proposto l'inedito super pop Manel , 21enne bolognese di origini marocchine che ha interpretato "New Body" di Kanye West

, 21enne bolognese di origini marocchine che ha interpretato di Linda Riverdit i, che ha incantato tutti con una cover di "Coraline" dei Måneskin

i, che ha incantato tutti con una cover di dei Måneskin Gli Omini , 3 torinesi di 18, 19 e 19 anni che hanno spaccato con "Tick, Tick... Boom!" dei The Hives

, 3 torinesi di 18, 19 e 19 anni che hanno spaccato con dei I Santi Francesi , duo milanese che si è presentato con l'inedito "Non è così male"

, duo milanese che si è presentato con l'inedito Metto Siffredi, 20enne della provincia di Savona che ha scelto per le Audition "L'appuntamento" di Ornella Vanoni.

E a proposito di appuntamenti, quello con la Seconda Puntata di X Factor, che si svolgerà, come la prima, presso l'Allianz Cloud di Milano, è per giovedì 22 settembre alle 21.15 su Sky Uno e in streaming su Now. Il talent show sarà sempre disponibile on demand e visibile su Sky Go. Per vederlo in chiaro, basterà andare su TV8, al tasto 8 del telecomando. Il giorno, nel nostro caso, sarà mercoledì 28 settembre.