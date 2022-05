X Factor 2022, Rkomi è il quarto giudice del talent show di Sky!

Gossip TV

Rkomi è il quarto giudice ufficiale della nuova edizione di X Factor.

La giuria della nuova stagione di X Factor è ufficialmente al completo. Dopo le conferme di Fedez, Ambra Angiolini e Dargen D’Amico, è stata annunciata la presenta di Rkomi come giudice del talent show targato Sky.

X Factor, il nuovo giudice ufficiale è Rkomi

La nuova stagione di X Factor si preannuncia indimenticabile, complice un cambiamento drastico ai vertici della giuria. Fedez torna come giudice a distanza di quattro anni dalla sua ultima apparizione dietro al banco del talent show targato Sky. Con lui ci saranno Ambra Angiolini, al settimo cielo per questa nuova avventura che l’attende, e Dargen D’Amico promosso a giudice ufficiale per la gioia di tutti i suoi fan. Pochi minuti fa è stato annunciato il quarto componente della giuria di X Factor, ovvero il cantante Rkomi.

Rkomi classe 1994, comincia la sua carriera ad appena 17 anni con i primi mixtape autoprodotti. Dopo la pubblicazione del progetto "Dasein Sollen" nel 2017 certificato disco di Platino. Il suo personale percorso di studio e approfondimento della musica lo porta a creare un genere musicale a sé, a cavallo tra il rap da cui proviene e la canzone d'autore a cui aspira. Il suo ultimo lavoro ufficiale, "Taxi Driver" uscito il 30 aprile 2021, è un concept album grazie al quale compie una personale metamorfosi artistica, ospitando un artista per traccia (Tommaso Paradiso, Gazzelle, Ariete, Irama, Shablo, Sfera Ebbasta, Roshelle, Dardust, Ernia, Gaia, Tommy Dali, Chiello) e ottenendo 5 dischi di Platino.

Nel 2022, ha partecipato al Festival di Sanremo con il brano "Insuperabile". Il lavoro della giuria di X Factor inizierà con le Audition, che torneranno ad essere un grande evento con il pubblico in presenza dopo lo stop dovuto alla pandemia, presso l’Allianz Cloud di Milano.

