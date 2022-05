X Factor 2022: ecco chi sono gli incredibili giudici che affiancheranno Fedez e Ambra

Gossip TV

Dopo l'annuncio che Fedez e Ambra saranno giudici di X Factor 2022, si fanno sempre più insistenti le voci secondo cui insieme al loro ci saranno una vecchia guardia e un cantante in gara al Festival di Sanremo 2022. Avete capito di chi parliamo?

X Factor 2022, dov’eravamo rimasti? Eravamo rimasti alla notizia che Fedez e Ambra Angiolini saranno giudici. La notizia di Fedez è arrivata prima di quella di Ambra, che è stata confermata pochissimi giorni fa. Sempre a proposito della nuova edizione del talent show, sappiamo che è ancora possibile iscriversi ai casting e che, finalmente, la prima fase di selezioni tornerà ad essere un grande evento con il pubblico in presenza.

Fedez è stato giudice di X Factor per 5 anni consecutivi, dal 2014 al 2018, conquistando la vittoria già il primo anno con Lorenzo Fragola. All'epoca il marito di Chiara Ferragni aveva solo 24 anni. Naturalmente è felicissimo di essere stato scelto, come ha scritto anche su Instagram postando un video più di settimana fa.

Ambra Angiolini, invece, è alla sua prima volta a X Factor, ma conosce il mondo dello spettacolo da 30 anni, e sa anche cantare. Attrice, conduttrice e scrittrice, ha dovuto fare un provino per sedere al tavolo dei giudici, come lei stessa ha raccontato nel video che ha condiviso su Instagram qualche giorno fa. Adesso è felicissima, e non vede l’ora di cominciare le Audition.

Per qauanto riguarda gli altri magnifici due, in molti giurano che verrà riconfermato Manuel Agnelli, il frontman degli Afterhours fresco di un David di Donatello vinto grazie alla canzone di Diabolik "La profondità degli abissi".

E il quarto giudice? Cosa si sa? Cosa si dice? Sappiamo che Emma ha dato l’addio al talent show canoro e anche che su Chi viene fatto il nome di Dargen D'Amico, che ha presentato al Festival di Sanremo "Dove si balla", che ha venduto oltre 100.000 copie aggiudicandosi così il Disco di Platino. Ecco cosa ha scritto il settimanale di Alfonso Signorini:

X Factor revolution. Dopo aver annunciato per primi il ritorno di Fedez a X Factor, ecco quale potrebbe essere il quartetto dei giudici convocati per rilanciare un format in calo nelle ultime due edizioni. Parliamo del già citato Fedez, di Ambra Angiolini, del confermato Manuel Agnelli e di una bella new entry, ovvero il rapper Dargen D’Amico. Si tratta del collaboratore e amico di Fedez, che lui stesso ha fortemente voluto.

Dobbiamo credere a Chi? per il momento è meglio sospendere il giudizio in attesa di una conferma.