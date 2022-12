Wanda Nara, i festeggiamenti per il compleanno senza Mauro Icardi, pace fatta con L-Gante?

Gossip TV

Pochi giorni fa, la showgirl argentina Wanda Nara ha festeggiato il suo compleanno e si è fatta notare l'assenza di Mauro Icardi. E per quanto riguarda il rapper L-Gante? Vediamo insieme cos'è successo.

Il 9 dicembre Wanda Nara ha festeggiato il suo compleanno: una festa intima con i suoi cinque figli e gli amici più cari, tra cui anche il suo truccatore personale Kenny Palacios. Grande assente l'ex marito Mauro Icardi, ma anche il rapper argentino L-Gante, forse nuova fiamma della showgirl.

Wanda Nara, il compleanno in assenza di Icardi e i dolci auguri di L-Gante

Splendida in un total look Versace, Wanda Nara ha celebrato il suo trentaseiesimo compleanno a Buenos Aires, al President Bar, location esclusiva della città. Si è fatta notare l'assenza dell'ex marito, il calciatore del Galatasaray Mauro Icardi: a quanto pare, avrebbe accompagnato i cinque figli della showgirl, ma non ha presenziato ai festeggiamenti. In questi ultimi mesi, si è molto discusso della separazione tra Wanda Nara e Mauro Icardi.

La manager argentina è stata ospite da Silvia Toffanin e ha rilasciato un'altra intervista a Vanity Fair in cui chiariva che pur essendo ancora innamorata di Icardi, a causa di alcuni comportamenti e per garantire il benessere dei suoi figli, aveva deciso di proseguire con la separazione. Anche la sua amica e avvocata Ana Rosenfeld aveva confermato le sue parole e in occasione del presunto riavvicinamento tra la showgirl e il calciatore aveva chiarito che la sua cliente era intenzionata ad andare fino in fondo e che era, invece, Icardi a sperare ancora in un riavvicinamento.

Un apparente ritorno di fiamma sembrava essere avvenuto durante un soggiorno a due alle Maldive, con tanto di dedica sui social da parte del calciatore: ma, Wanda Nara aveva smentito e si era detta decisa a separarsi dal marito. Poi, la settimana scorsa un nuovo colpo di scena: il rapper argentino L-Gante, presunto flirt - smentito proprio da Nara - della showgirl si era presentato alla festa di compleanno del truccatore Kenny Palacios domandando di vedere Wanda Nara immediatamente. Al rifiuto della sicurezza di lasciarlo passare, sarebbe andato in escandescenza e avrebbe successivamente dichiarato alle tv argentine che non era stato solo un flirt per lui e che sperava di vedere presto la showgirl. Da parte di lei, nessuna risposta, ma ora le cose sembrano camabiate.

Mauro Icardi è fuori dai giochi, perciò L-Gante, assente alla festa per impegni artistici in Uruguay, ha potuto mandare dei dolci auguri di buon compleanno con tanto di foto di loro due vicini: "Buon compleanno regina. Ti amo così tanto".