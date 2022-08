Vittorio Sgarbi ha litigato con la figlia Evelina per colpa del Grande Fratello Vip

Gossip TV

Il noto critico d'arte ha avuto contrasti con la figlia in seguito alla sua decisione in merito all'ingresso di quest'ultima al Gf Vip.

Vittorio Sgarbi avrebbe litigato con la figlia Evelina per colpa del Grande Fratello Vip. A rivelarlo, lo stesso critico d'arte a Novella 2000.

Vittorio Sgarbi ha litigato con la figlia Evelina: tutta colpa del Grande Fratello Vip

La figlia di Sgarbi sarebbe stata contatta da Alfonso Signorini per partecipare come concorrente alla settima edizione del Grande Fratello Vip in partenza a settembre su Canale 5. Evelina sarebbe stata contattata ben quattro volte declinando però l'invito. La sua decisione avrebbe fatto quindi infuriare Vittorio:

“Ha deciso di non presentarsi al provino contro la mia volontà. Per una ragazza della sua età declinare una simile offerta equivale a sputare sul denaro. Avrebbe guadagnato cifre ragguardevoli senza alcuno sforzo, tuttavia Evelina ha ritenuto che un luogo denso di pettegolezzi come la Casa del Grande Fratello Vip non fosse degno di lei. Quindi no, non la vedrete nel programma, per la gioia di chi ipocritamente le riconosce il merito di non essersi lasciata lusingare dall’idea del successo facile. Io le ho perfino ingiunto di cogliere l’occasione, tanto che abbiamo discusso e per qualche mese ci siamo persi di vista”.

E ancora:

“Di recente mi ha chiesto una borsa da 3mila euro, alla fine gliel’ho comprata, ma non prima di averla spronata a guadagnarsi da sola il denaro utile a mantenersi questi vezzi. Soldi che non deve sudare in miniera, ma in una casa super accessoriata dove le viene chiesto solo di mostrare il carattere, e ne ha da vendere”.

E, a proposito di reality show, Sgarbi ha dichiarato:

“Posso concedermi il lusso di dire no a format come l’Isola dei Famosi, che si aspetta di vedermi annuire dinanzi ad un cachet di 400 mila euro, anzi 800 mila….Avrei accettato solo per 2 milioni…Non intendo svendere il mio tempo…Ho impegni da sindaco, assessore e deputato…”