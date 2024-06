Virginia Raffaele riceve il Premio Anna Magnani e non esclude il ritorno a Sanremo: “Se mi chiamano, vedremo”

Gossip TV

Virginia Raffaele ha ricevuto il Premio Anna Magnani per la migliore attrice e ha parlato del film di Riccardo Milani, dell’amore per la recitazione e del Festival di Sanremo. Ci sarà lei nel 2025 sul palco del Teatro Ariston?

Una delle donne di spettacolo più amate in Italia è sicuramente Virginia Raffaele, che è attrice, comica e presentatrice e che ci fa tanto ridere fin da quando appariva negli sketch di Lillo e Greg. Ne ha fatta di strada da allora la protagonista femminile di Un mondo a parte, ultimo film di Riccardo Milani interpretato anche da Antonio Albanese. Proprio di questa commedia sociale Virginia ha parlato in un'intervista di SuperGuida TV, che le è stata fatta in occasione del Premio Anna Magnani per la Migliore Attrice che ha ricevuto qualche giorno fa presso la Casa del Cinema di Roma.

Virginia Raffaele: l'Abruzzo, l'emozione, il Festival di Sanremo 2024

Un mondo a parte, che è ambientato in un piccolo paese dell'Abruzzo dove una scuola elementare rischi di chiudere i battenti perché non ci sono abbastanza bambini, ha avuto uno strepitoso successo, superando i 7 milioni di incasso. Per Virgina Raffaele è stata un’esperienza indimenticabile, arricchita dalla presenza di persone del posto che Milani ha fatto recitare.

È un film che ha una verità così profonda che è riuscito ad arrivare alle persone. Gli attori che hanno recitato sono persone che non fanno questo mestiere e questo ha contribuito ancora di più al successo. È stata una scoperta sapere che la storia raccontata nel film avviene più spesso di quello che immaginiamo. È incredibile l’eco che ha scaturito questo film.

Ovviamente Virginia è stata felicissima di ricevere un riconoscimento dedicato a una delle più grandi attrici italiane di sempre, che lei naturalmente ammira. E poi la Raffaele è molto legata a Roma, che è la sua città.

Era molto emozionata l'imitatrice di Belen e si è scusata per il suo essere poco pratica di discorsi di ringraziamento. Le è stato chiesto se le piacerebbe rifare il Festival di Sanremo, magari come conduttrice. La risposta è stata vaga ("Se mi chiamano, vedremo"), ma certamente per scaramanzia. Il palco dell’Ariston è infatti una vetrina straordinaria per chiunque, e sarebbe stupido rifiutare.

Virginia Raffaele, che quest'anno ha lavorato in teatro e per la Tv ha avuto un programma tutto suo, e cioè Colpo di Luna, non si stanca mai di imparare. Ogni sua esperienza è per lei una tappa fondamentale del suo cammino di artista, che al momento non conosce soste.