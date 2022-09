Viola come il mare: la nostra video intervista a Can Yaman e Francesca Chillemi

Gossip TV

Can Yaman e Francesca Chillemi parlano della nuova fiction Viola come il mare in una video intervista esclusiva per Comingsoon.it. La serie arriverà su Canale 5 il 30 settembre.

È attesissima la nuova serie light crime intitolata Viola come il mare, tratta dal romanzo Conosci l'estate? di Simona Tanzini e che andrà in onda dal 30 settembre 2022, in prima serata, su Canale 5 in 6 puntate da 100 minuti. Sappiamo tutti che i protagonisti sono i belli e bravi Can Yaman e Francesca Chillemi. La serie è una coproduzione Rti-Lux Vide, realizzata da Lux Vide, società del gruppo Fremantle, diretta da Francesco Vicario e interpretata da Francesca Chillemi, Can Yaman, Chiara Tron e Simona Cavallari.

Gli attori, i produttori e il regista Francesco Vicario hanno partecipato all'attività stampa della fiction che prevedeva un photocall, una conferenza stampa con i giornalisti italiani e alcune interviste con selezionate testate. Una di queste è stata realizzata da noi di Comingsoon.it. Potete vedere nel video qui sotto l'intervista a Can Yaman e Francesca Chillemi in cui parlano della paura e della lunga attesa che è intercorsa dalla fine delle riprese alla messa in onda di Viola come il mare, per conoscere il giudizio del pubblico.





Viola come il mare: la trama della miniserie con Can Yaman e Francesca Chillemi