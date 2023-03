Verissimo, tutti gli ospiti e le Anticipazioni delle puntate di sabato 4 e domenica 5 marzo

Gossip TV

Dopo l'appuntamento speciale dedicato alla morte di Maurizio Costanzo, Verissimo torna alla sua consueta programmazione e vi sveliamo chi sono gli ospiti della puntata di oggi, sabato 4 marzo e di domenica 5 marzo.

Torna Verissimo con il consueto appuntamento del weekend: dopo le puntate speciali dedicate alla carriera di Maurizio Costanzo, morto a 84 anni venerdì 24 febbraio, Silvia Toffanin riprende la regolare conduzione del programma di Canale 5.

Verissimo, ospiti della puntata di oggi 4 marzo

A causa dei cambiamenti del palinsesto per la morte di Costanzo, nelle puntate di Verissimo si alterneranno ospiti che dovevano andare in onda la settimana scorsa e altri che, invece, sono stati registrati in questi giorni. Sabato 4 marzo, per la prima volta nel talk show, ci sarà Giancarlo Fisichella, pilota automobilistico. Ospite un duo madre figlia, formato da Soleil Sorge e Wendy, a cui seguirà la coppia di Natalia Paragoni e Andrea Zelletta. Questi ultimi sono una delle coppie più amate di Uomini e Donne e in un video qualche settimana fa hanno annunciato che diventeranno presto genitori.

Tra gli altri ospiti anche Matilde Brandi, che riceverà una sorpresa dal nuovo fidanzato e come sempre non mancheranno ospiti internazionali, come Sean Kanan, l'interprete di Deacon Sharpe in Beautiful. Infine, sarà presene in studio Francesca Reggiani, impegnata a teatro con "Questioni di prestigio".

Verissimo, ospiti della puntata di domenica 5 marzo

Spazio nel pomeriggio di domenica 5 marzo all'ultimo eliminato del GFVip, Antonino Spinalbese, a cui seguirà Lorella Cuccarini, intervistata in occasione dell'inizio del serale di Amici. Seguiranno poi Kekko Silvestre dei Modà e Katia Follesa, impegnata con Michelle Impossible & Friends, e per la prima volta in studio l'attrice Giovanna Ralli.

