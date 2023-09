Verissimo: svelati i primi ospiti dei primi due appuntamenti con la nuova edizione

Gossip TV

Il talk show di Silvia Toffanin, tornerà in onda con la nuova edizione sabato 9 settembre e domenica 10 settembre alle ore 16:30.

Verissimo, il talk show condotto da Silvia Toffanin, con la 28esima edizione, a partire da sabato 9 settembre prossimo e con il secondo appuntamento previsto per domenica 10.

Verissimo, annunciati i primi ospiti: Gianmarco Tamberi, Myrta Merlino e Raimondo Todaro

I profili social ufficiali della trasmissione hanno già annunciato i primi ospiti: nel salotto più amato e seguito di Canale 5, ci saranno, tra gli altri, Gianmarco Tamberi, recente vincitore della medaglia d'oro ai mondiali di Budapest nel salto in alto, descritto "come un sognatore che non si è mai arreso", la giornalista e conduttrice di Pomeriggio 5, Myrta Merlino che ha esordito da pochi giorni su Canale 5 con la nuova edizione del talk show pomeridiano di Videonews e infine il ballerino, insegnante di ballo di Amici dal 2021, Raimondo Todaro.