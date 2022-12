Verissimo si prende una pausa e va in onda con ''Le Storie'' anche a Natale e Capodanno

Gossip TV

Silvia Toffanin è pronta a tornare al timone di Verissimo dopo la pausa natalizia. Per non lasciare soli gli spettatori affezionati al programma, Mediaset manderà in onda “Le Storie” su Canale 5.

In occasione delle festività natalizie, Verissimo non andrà in onda con il consueto doppio appuntamento, che tornerà a partire dal primo weekend del 2023. Mediaset, tuttavia, ha pensato di accontentare i fan del talk-show condotto da Silvia Toffanin, mandando in onda “Le Storie” ovvero una collezione delle interviste più belle della stagione. Ecco tutte le Anticipazioni.

Verissimo torna su Canale 5 con “Le Storie”

Verissimo, il talk-show condotto da Silvia Toffanin su Canale 5, sospende il doppio appuntamento settimanale del sabato e della domenica in occasione delle festività natalizie. Non andranno in onda le nuove puntate del programma sino al primo weekend del 2023 ma Mediaset, che non ha intenzione di deludere il pubblico affezionato, ha deciso di trasmettere per tre sabato consecutivi Verissimo - Le storie, ovvero le interviste più belle dell’ultima stagione ma anche tanti contributi inediti e inaspettati.

Così oggi, sabato 17 dicembre, vedremo le interviste di Cristina D’Avena, una delle cantante più amate da grandi e piccini, poi quella di coppia del campione olimpico Marcell Jacobs e della moglie Nicole Daza. Andrà in onda anche l’incontro tra Silvia Toffanin e Paolo Bonolis, il quale si racconterà al pubblico con la sua ironia sottile e intellettuale, poi largo a Romina Power con con le figlie Cristel e Romina Carrisi.

Dunque, Verissimo - Le storie tornerà anche sabato 24 dicembre 2022 e sabato 31 dicembre 2022 alle ore 16.30 per salutare l’anno con le emozionanti interviste della Toffanin. Confermato il doppio appuntamento con nuovi ospiti, sui quali vi daremo presto Anticipazioni dettagliate, per sabato 8 e domenica 9 gennaio 20223.

Scopri tutte le news su Verissimo.