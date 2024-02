Verissimo, Rosa Di Grazia torna a parlare del rapporto con l'ex fidanzato Deddy

Gossip TV

Ospite a Verissimo, l'ex ballerina di Amici, Rosa Di Grazia, ha svelato in che rapporti è oggi con l'ex fidanzato Deddy.

Oggi pomeriggio, sabato 3 gennaio, a Verissimo, il talk show di Canale5 condotto da Silvia Toffanin, sono arrivati come ospiti 4 ex allievi del talent di Amici di Maria De Filippi. Tra loro, anche la vulcanica ballerina Rosa Di Grazia, che è tornata a parlare anche del suo rapporto con l'ex fidanzato Deddy-

Verissimo, Rosa Di Grazia svela in che rapporti è con l'ex fidanzato Deddy

Rosa Di Grazia partecipò al talent di Amici nell'edizione numero 20, arrivando alle fasi finali del programma. Tornò nel talent come professionista per l'edizione di Amici21 e da allora la sua carriera ha spiccato il volo e la ballerina ed ex allieva della trasmissione di Maria De Filippi ha ottenuto diverse soddisfazioni lavorative, nonostante la severa Alessandra Celentano l'avesse spesso stroncata nel programma.

Ad Amici, Rosa aveva conosciuto e si era innamorata di Deddy, con cui aveva avuto una lunga storia, terminata poi nel 2021. Nonostante siano trascorsi alcuni anni, Rosa ha rivelato, incalzata dalla conduttrice, in che rapporti è con Deddy, svelando che, anche se la loro storia è terminata, la stima e l'affetto sono rimasti immutati:

"La storia è finita. Siamo rimasti amici, abbiamo un bellissimo rapporto, c’è tanto bene. Per me è un bellissimo ricordo, c’è tanta stima. Gli ho sempre augurato il meglio e continuerò a farlo. Siamo giovani ragazzi…abbiamo tutta la vita davanti."

