Amici, la verità di Rosa Di Grazia su Deddy: "Io l'ho aspettato e sostenuto, ci siamo rivisti ma..."

Rosa Di Grazia torna a parlare della rottura con Deddy arrivata dopo l'esperienza ad Amici.

Tempo di confessioni per Rosa di Grazia. Intervistata da Lorella Cuccarini per il nuovo format Dimmi di Te, la ballerina ed ex allieva di Amici ha raccontato come è cambiata la sua vita dopo l'esperienza nel talent show di Maria De Filippi e svelato la verità sul suo rapporto con il cantante Deddy.

Rosa Di Grazia si sbilancia su Deddy

Rosa di Grazia è stata tra le protagoniste indisucce della ventesima edizione di Amici. Intervistata dalla sua ex coach Lorella Cuccarini, la ballerina, attualmente nel corpo di ballo del concerto di Alessandra Amoroso, ha ammesso di essere felice e soddisfatta del percorso fatto nella scuola più famosa d'Italia:

Amici mi ha regalato tanto non solo a livello artistico ma personale. Ti ritrovi in una realtà diversa, ti devi rimboccare le maniche. Non ci sono più mamma e papà che ti dicono quello che devi fare. Artisticamente sono cresciuta tanto, mi sono messa tanto in gioco, nonostante i battibecchi. Non è stato proprio un percorso lineare. Il suo percorso però non è stato tutto rose e fiori. La durezza di Alessandra Celentano mi è stata utile.

La sua esperienza nella scuola di Amici è stata caratterizzata anche dalla presenza di Deddy, con cui è nata una bella storia d'amore. Relazione, però, che si è conclusa poco dopo la sua eliminazione dal Serale. A tal proposito, Rosa ci ha tenuto a chiarire la sua posizione nei confronti del cantante:

Con Deddy non siamo mai andati sul particolare su questa cosa. Nonostante sia stata una storia nata sotto i riflettori come è giusto che sia anche le persone che ci hanno amato e seguito si sono affezionate alla coppia. Prima di essere una coppia siamo Deddy, un ragazzo, che fa il cantante e che sta inseguendo il suo sogno. D’altra parte io uguale, sono una ballerina che sta inseguendo il suo sogno. Stiamo cercando un posto nel mondo, di realizzare i nostri sogni. Io l’ho aspettato e sostenuto fino all’ultimo, al cuore non si comanda. Non è andata.

Non abbiamo voluto spiegare le specifiche motivazioni, ma ci siamo rivisti, l’occasione c’è stata e non è andata - ha aggiunto la ballerina - Lui ha lasciato un segno in me. E anche la storia in sé per sé. Lui ha il suo posticino, non rinnegherò mai nulla, è stato forte e sentito. Ci siamo visti al concerto di Aka, i rapporti non sono come prima ma l’opportunità di salutarci c’è stata.

