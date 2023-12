Verissimo, Raimondo Todaro e Francesca Tocca: "Abbiamo vissuto una crisi, ma ora siamo più innamorati che mai"

Gossip TV

Ospiti a Verissimo, Raimondo Todaro e Francesca Tocca si sono raccontati a Silvia Toffanin: ecco cosa hanno rivelato!

Oggi, domenica 3 dicembre, ospiti di Verissimo sono stati due volti noti di Amici di Maria De Filippi: Raimondo Todaro e Francesca Tocca. I due ballerini hanno raccontato della loro storia d'amore, fatta di alti e bassi e di come siano tornati ad amarsi più forti di prima.

Verissimo, Raimondo Todaro e Francesca Tocca ospiti: "Dopo la crisi siamo tornati più forti di prima"

Sono tanti anni che ballano e vivono insieme - "Troppi, parecchi che mi sopporta" dichiara Raimondo Todaro - il ballerino e Francesca Tocca. Un rapporto che è iniziato prima grazie all'amore per la danza, che li ha uniti come amici e colleghi di ballo. Solo con gli anni quel sentimento è maturato in altro:

"Avevo 18 anni, amavo la danza e mi arriva una proposta da un ballerino romano. Mi mancava la mia famiglia, ogni due/tre mesi tornavo da mia madre e la lasciavo in lacrime. Così ho parlato con Raimondo e gli ho detto che mi dispiaceva lasciarlo come ballerino, ma volevo tornare a casa e lasciare Catania. Dopo alcuni mesi, lui è salito a Roma e mi ha invitato a cena e mi faceva piacere rivederlo. Salgo in macchina e dopo poco lui mi dice che deve farmi sentire una canzone. Non era una canzone per un'amica, parlava d'amore, e mi chiedevo perché facesse questo. Ceniamo insieme e dopo ci sono stati altri inviti..."

Todaro ammette di essere stato preso fin da subito da lei, che lo attirava come una calamita, sebbene all'epoca il prof del talent di Canale5 fosse fidanzato. Il cambiamento avviene con una gara di ballo a cui partecipa Francesca Tocca:

"Me lo ritrovo lì e lui mi dice che si è innamorato di me"ù

Nel 2013 nasce la loro primogenita Jasmine, poi c'è il tanto fatidico sì e non mancano neppure i momenti difficili: la coppia si separa per diverso tempo, poi ritrovano la strada l'uno verso l'altra e qualche anno fa affrontano la malattia di Raimondo Todaro: un brutto male che ha rischiato di rovinare per sempre le loro vite. Sul loro amore, Francesca Tocca dichiara: "Ero una bambina, sono cresciuta con lui, sono diventata donna con lui...". La ballerina si commuove nel ricordare la loro relazione e Raimondo la prende bonariamente in giro - "Fa' sempre così, Silvia" - per poi ritornare a parlare della crisi che li ha portati ad allontanarsi:

"Non ci parlavamo più, non ci parlavamo proprio. Il problema è che ci siamo amati tantissimo, non eravamo capaci di accettare un rapporto non rapporto. Il nostro primo pensiero era Jasmine. Col senno di poi però ci saremmo dovuti lasciare prima. Quando vado via di casa so di amare Francesca, ma non trovavamo soluzione. Siamo stati separati due anni."

La separazione è stata difficile anche perché la famiglia della ballerina non accettava la sua decisione, attribuendola a un capriccio momentaneo. La separazione ha portato poi Francesca a cercare anche altre relazioni, di cui la ballerina non si pente:

"Lo rifarei, mi è servito. Poi è arrivato un momento in cui ho deciso di restare da sola"

Anche Todaro ammette di aver cercato di dimenticarla in tutti i modi, ma che ogni volta era sempre più evidente quanto fosse ancora innamorato di sua moglie. A riavvicinarli è stata poi la malattia di Raimondo: "Mi disse che voleva stare lei accanto a me in ospedale 'perché io sono tua moglie'." Ed è lì che il loro amore si è riacceso, nonostante Tocca fosse convinta che non sarebbero mai tornati insieme, anche perché temeva di ferire Jasmine, lei stessa e Todaro, anche per via della pressione mediatica dei giornali. Ma alla fine l'amore aveva trionfato:

"Ho capito che lo amo ed è così, siamo cresciuti insieme e io lo amo. Mi sono presa il tempo che mi serviva, anche se lui mi metteva pressione, e poi arriva il covid e siamo dovuti restare insieme in casa tutti e tre insieme. Da lì stando tutti i giorni in casa insieme, ho riscoperto delle vecchie cose che pensavo non sarebbero tornate. Anche se continuavo ad andare con i piedi di piombo, però, si era aperta una breccia. Ad oggi sono serena e felice."

"A oggi siamo più maturi" le fa eco Raimondo Todaro "ad oggi litighiamo e ci diciamo le cose in faccia, siamo più maturi. Ci siamo dovuti allontanare per ritrovarci più uniti."