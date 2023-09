Amici, Raimondo Todaro a Verissimo: "Ho avuto un grave problema di salute, ma nessuno lo sapeva"

Gossip TV

Intervistato a Verissimo, il prof di Amici Raimondo Todaro ha raccontato di un difficile momento vissuto e di cui non aveva mai parlato fino a oggi. Ecco cosa ha detto!

Intervistato a Verissimo da Silvia Toffanin, Raimondo Todaro, l'amatissimo prof della scuola di Amici ha raccontato di aver vissuto, nel 2020, un momento molto difficile, di cui non ha mai parlato prima in tv e di cui nessuno sapeva nulla.

Amici, Raimondo Todaro svela un drammatico retroscena: "Ho avuto due tumori"

In attesa di vederlo tornare come prof nella scuola di Amici, il talent di Canale5 condotto da Maria De Filippi, Raimondo Todaro è stato ospite nella puntata di oggi, domenica 10 settembre, a Verissimo, dove ha raccontato di un drammatico retroscena. Nel 2020, durante il suo primo anno come insegnante nella scuola di Canale5 ha scoperto di avere due tumori maligni. Nonostante la sofferenza e la preoccupazione ha deciso di non raccontare a nessuno, fino a oggi, di questo momento così doloroso, svelando che tutto è iniziato con una normale operazione per un'appendicite:

"Nasce tutto da un'appendicite, mi opero, perché l'appendice ha forato un pezzo di intestino, me lo hanno tagliato e ricucito. Da lì, ho fatto dei controllo di routine. Stavo entrando in sala prove con Lorella [Cuccarini ndr] e la Maestra Celentano e mi arriva una telefonata: 'Raimondo, sono due tumori maligni'. Così nel giro di poco ho subito due interventi, il lavoro mi ha aiutato, ma ero fisicamente a pezzi. Quando a 34 anni ti dicono che hai due tumori maligni ti passano 7 milioni di pensieri nel cervello. Non volevo pietà o essere trattato in maniera diversa, perciò, non ho detto nulla e continuavo a lavorare."

Il maestro di ballo ha raccontato che a salvarlo è stata la prevenzione, perché se non fosse stato per alcuni controlli che aveva deciso di fare, non avrebbe mai saputo nulla. Il suo primo pensiero era corso a sua figlia, Jasmine, che all'epoca non sapeva tutta la verità, ma solo che il suo papà "aveva male al pancino" e, quindi, doveva andare spesso in ospedale. Oggi, come ha detto Todaro, continua a controllarsi, ma sa di essere molto fortunato a poter raccontare di quel drammatico momento.

Scopri le ultime news su Amici