Verissimo, Pierpaolo Pretelli dolcissimo su Giulia Salemi: ''Mi completa, è l’altra metà della mela''

Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli più innamorati che mai. L’ex concorrente del Grande Fratello Vip racconta la relazione a Verissimo ed emoziona i fan.

Pierpaolo Pretelli è stato protagonista di un’intervista intensa nello studio di Verissimo, parlando dell’amore smisurato per il figlio Leonardo, del rapporto con l’ex Ariadna Romero e della storia d’amore con Giulia Salemi, che continua a gonfie vele a distanza di due anni dalla loro avventura al Grande Fratello Vip. Ecco cosa ha rivelato l’ex gieffino.

Pierpaolo Pretelli incanta il pubblico di Verissimo

Bello, solare e responsabile, Pierpaolo Pretelli è stato il sogno di tantissime fan del Grande Fratello Vip. L’ex Velino è stato uno dei protagonisti più amati della quinta edizione del reality show di Canale 5, anche grazie alla storia d’amore nata con Giulia Salemi. I due si sono avvicinati per poi non lasciarsi più, sebbene le prime settimane siano state durissime a causa dei fan inferociti che sognavano Pretelli con Elisabetta Gregoraci e non davano tregua alla bella influencer italo-persiana. Pretelli è stato ospite dell’ultima puntata di Verissimo dove ha raccontato entusiasta di come il suo sogno di entrare nel mondo dello spettacolo si stia realizzando. In particolare, l’ex gieffino ha ammesso:

“Sono anche contento perché un mio sogno era di andare dal dottor Costanzo al Maurizio Costanzo Show. Da piccolino sognavo di calcare quel palco lì. Io sono un sognatore, la mia vita è fatta di sogni. Qualcuno si è realizzato, altri magari spero di realizzarli al più presto. Poi è stato un momento bello anche l’aver conosciuto Fiorello, l’idolo della vita”.

Pierpaolo ha parlato a lungo del figlio Leonardo, nato dalla relazione con Ariadna Romero, con la quale conserva un bellissimo rapporto nonostante la rottura. Pretelli fa di tutto per essere un padre presente, mettendo al primo posto sempre e comunque il figlio, e ringrazia ogni giorno di aver trovato una donna comprensiva come Giulia, che si è immediatamente amalgamata alla famiglia senza creare fratture o gelosie.

“Ho la fortuna di avere Giulia che in questo è di una maturità disarmante. Una donna che rispetta il mio essere padre, il mio essere legato ovviamente a una creatura e anche a una famiglia che avevo creato che magari non è più come prima. Però il fatto che ci sia serenità anche con Ariadna era il mio sogno”.

Pierpaolo, che potrebbe volare con Salemi in Rai dopo l’addio a Mediaset, attende di festeggiare con la sua compagna due anni di relazione e ha ammesso di sentirsi completo finalmente, avendo trovato l’altra metà della mela. Nel frattempo, Giulia si sta rivelando la vera star di questa stagione televisiva, impegnata sul piccolo schermo, ma anche su Instagram dove il suo folto pubblico cresce di giorno in giorno, e nel campo del sociale arrivando a parlare anche a Montecitorio.

