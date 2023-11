Verissimo, Isobel Kinnear e Cricca ospiti: "Stiamo vivendo il nostro sogno!"

Gossip TV

Ospiti di Silvia Toffanin a Verissimo, Isobel Kinnear e Cricca, ex allievi di Amici, hanno raccontato i retroscena della loro storia d'amore.

Oggi, sabato 4 novembre, a Verissimo, nel salotto di Silvia Toffanin, sono stati ospiti due ex amatissimi allievi di Amici22: la ballerina Isobel Kinnear e il cantante Giovanni Cricca. I due fanno coppia fissa da qualche mese e sono tornati su Canale5 per raccontare i retroscena della loro storia d'amore.

Verissimo, Isobel Kinnear e Cricca ospiti: "Vi raccontiamo il nostro amore"

I due allievi del talent di Canale5 si sono innamorati già all'interno della casetta di Amici, per poi lasciarsi con l'uscita del cantante dalla scuola. Una volta finita l'esperienza del talent, i fan speravano in un ritorno di fiamma tra i due, ma entrambi, nelle interviste, non avevano lasciato molte speranze, sebbene ammettessero di "lasciare una porta aperta per una seconda possibilità". E, così, a distanza di poche settimane, erano spuntate le prime voci che li vedevano di nuovo insieme, fino alle foto e stories condivise dai diretti interessati, in cui si mostravano felici e innamorati insieme.

Alla padrona di casa, Isobel Kinnear non nasconde il suo sentimento per il cantante: "Ci amiamo pià che mai. Lui c'è sempre stato, anche se eravamo lontani. Per me è il mio primo amore, è stato grazie a lui se ho capito il significato di questo sentimento". Sulla distanza e il periodo di lontananza, Cricca ha dichiarato:

"Ci siamo riavvicinati grazie a sua madre [di Isobel], in realtà. Io le ho scritto su Instagram e lei mi ha sempre spinto a riprovarci. Le sono piaciuto"

Poi scherzando, promette di dedicare presto una canzone alla fidanzata: "Certo che ci sarà! Ho già iniziato a scriverla!". Per quanto riguarda le loro carriere, Cricca è impegnato nella scrittura del suo nuovo album, mentre Isobel è parte del corpo di ballo dei professionisti di Amici:

"Sono troppo felice, è come vivere un sogno. Sia per l'amore, sia per il lavoro. Non tornerò in Australia, questa è la mia casa. Forse tornerò il prossimo anno, a maggio"

