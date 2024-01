Verissimo, Ilary Blasi su Francesco Totti: "La porta di casa è sempre aperta" [VIDEO]

Gossip TV

Ilary Blasi è tornata a raccontarsi nel salotto di Verissimo: ecco cosa ha dichiarato!

Ilary Blasi è stata ospite nella puntata di oggiVeri, domenica 27 gennaio, a Verissimo da Silvia Toffanin per presentare il suo primo libro, Che stupida, in uscita nelle librerie martedì prossimo, 30 gennaio.

Verissimo, Ilary Blasi su Totti: "La porta di casa è sempre aperta"

Un titolo provocatorio quello del suo primo - "e ultimo" dichiara ridendo la conduttrice di Canale5 ed ex moglie di Francesco Totti - libro, perché "mi sono sentita stupida quando ho scoperto tutto". Il libro racconterà dall'inizio della storia d'amore con l'ex capitano della Roma fino alla fine del loro lungo matrimonio:

"Scriverlo è stato un'esperienza catartica, una seduta di terapia. Mi ha fatto bene. Ho avuto più momenti belli che brutti. A distanza di tempo, anche se non è passato molto, provo malinconia, nostalgia, tenerezza, anche gratitudine, perché è stato un bel matrimonio. Non ho rimpianto, né rimorsi. Mi sono chiesta se ne avessi, ma per orgoglio dico di no. Non è mai colpa di una sola persona quando le storie finiscono, però nell'affrontare questa situazione non sento di avere dei rimpianti. Avrei dovuto capire prima, certo, di segnali ne ho avuti. Il primo segnale è stato quando non si è presentato al mio compleanno con una scusa di lavoro. Da lì, tante delusioni, però, delle volte queste delusioni, queste ferite poi ti permettono di voltare pagina, più rapidamente, non è che non soffri di meno, però quando si rompe la stima e la fiducia, allora, sei anche più lucida e superi prima. Un divorzio è dura, c'è un misto di sensazioni, però poi bisogna superarlo e provando delusione riesci a dire addio prima"

A oggi, ha dichiarato Ilary Blasi, non ha rabbia, resta la delusione, ma non vuole guardare indietro:

"Questo è un cerchio che si è chiuso, è nata una nuova Ilary. Spero di essere cambiata, si diventa donne diverse, più mature. La sofferenza ti porta a guardare la vita in maniera diversa. Oggi, credo ancora nell'amore e anche nel matrimonio"

A queste parole, l'amica di lunga data Silvia Toffanin le ha chiesto se allora deve aspettarsi un nuovo matrimonio presto, ma Ilary Blasi ha riso e lasciato cadere la domanda. Sulla fine del suo matrimonio, la conduttrice de L'Isola dei Famosi non nasconde la delusione per l'assenza di indizi e di motivi che l'avevano portata a dover chiudere la sua storia. Nel raccontare il divorzio, anche attraverso il documentario Unica, Ilary Blasi ha ricevuto l'appoggio di molte donne, che le hanno scritto e si sono riconosciute in ciò che ha vissuto:

"Se non fosse che siamo personaggi famosi, per il resto la nostra storia non ha nulla di speciale, le modalità sono state quelle di tante storie finite allo steso modo. C'è anche chi mi ha criticato, dicendo che 'i panni sporchi si lavano in famiglia' ed è vero, avrei voluto fare diversamente. Ma il primo a lavare i panni sporchi e a stenderli è stato Francesco. Non è mai stata una relazione aperta, è ridicola come definizione. Ma se veramente fosse stata così, allora, poteva accettare il dubbio del tradimento e del caffé."

Toffanin le ha allora citato Cristiano Iovino, il ragazzo del famoso caffé e le ha chiesto di rispondere alle sue insinuazioni sulla natura più intima della loro relazione:

"Sono in causa con Francesco, come sai. Mi fa sorridere perché non mi sorprende questa intervista che ha rilasciato, perché Cristiano è stato citato come teste da Francesco, a dicembre. Ma ringrazierò sempre Cristiano perché a settembre 2022 venne alla festa della mia agente e mi fece delle rivelazioni sul passato di Francesco che mi hanno aperto gli occhi definitivamente su di lui"

Sul divorzio e le ripercussioni sui figli, Ilary Blasi ha dichiarato che, per quanto abbia provato a difenderli, i suoi figli hanno letto e sanno tutto, ma ora "sembra che abbiano trovato un equilibrio. Ci siamo abituati a vivere in 4. Ti riabitui a tutto. Ho una famiglia super numerosa e a casa mia c'è sempre movimento". Parlando dell'ex marito, la conduttrice ha svelato che nel finale c'è un colpo di scena: Ilary Blasi invita l'ex marito a cena a casa:

"Mi auguro che verrà. Gli tendo la mano, è chiaro che non siamo più una famiglia standard, però saremo sempre genitori. Bisogna abituarsi a questa nuova realtà. La porta di casa è sempre aperta. Magari leggerà il mio libro, non lo so"

Infine, sull'ex marito ammette di non riconoscerlo più: "Mi sembra di vedere un'altra persona. Non so rispondere. Non lo riconosco. Non è più il mio Francesco. Gli auguro di essere felice."