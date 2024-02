Verissimo, Cristian Forti e Valentina Pesaresi ospiti: "La nostra inaspettata felicità!" [VIDEO]

Gossip TV

Ospiti a Verissimo, Cristian e Valentina hanno raccontato del loro amore, nato negli studi di Uomini e Donne.

Oggi, a Verissimo, da Silvia Toffanin, sono stati ospiti Cristian Forti e Valentina Pesaresi, ex tronista e corteggiatrice di Uomini e Donne: la coppia h alasciato ufficialmente insieme il programma nelle puntate andate in onda qualche giorno fa e nel talk show di Canale5 ha svelato com'è la loro nuova vita fuori dal programma di Maria De Filippi.

Verissimo, Cristian e Valentina ospiti di Silvia Toffanin: "Non ci aspettavamo questa felicità"

Il tronista romano ha scelto Valentina dopo l'abbandono dell'altra corteggiatrice, Virginia. Ma, ci ha tenuto a precisare durante la scelta, la sua decisione di uscire dal programma con Valentina Pesaresi è dipesa dalla consapevolezza di essersi reso conto di amare la corteggiatrice e di aver apprezzato il suo carattere maturo e la sua dolcezza. In studio, Cristina ha confermato che la loro vita fuori dal programma procede a gonfie vele e che Valentina è uguale a come si è mostrata nella trasmissione:

"Non ha avuto grandi cambiamenti lasciando il programma. Siamo molto felici"

La coppia ha raccontato com'è stata la loro esperienza a Uomini e Donne e Valentina l'ha definito un "percorso di alti e bassi, entrambi ugualmente utili per loro". Sulla sua scelta, Cristian ha dichiarato:

"Ho deciso di farlo perché durante l’ultimo periodo mi son detto che non aveva più senso continuare. Pensavo solo a lei, mi era già scattato quel qualcosa in più. Sono stato anche bravo a non farle capire niente perché doveva sembrare un’esterna normale. L’esterna doveva organizzarla lei, poi c’è stata questa sorpresa dove l’esterna l’ho organizzata io. Io avevo capito che era lei, poi c’è stata la pausa natalizia in cui mi sono fermato a pensare e mi sono accorto che volevo solo lei. Quando pensavo a chi volessi vicino pensavo a lei, quindi ho scelto."

La corteggiatrice ha rivelato di essere rimasta sorpresa di essere la scelta e che non se l'aspettava: "Anche durante l'esterna al centro studio, non ci stavo capendo niente". Valentina ha poi raccontato che per lei è stato un colpo di fulmine e che anche se inizialmente temeva che Cristian fosse troppo immaturo, ha poi cambiato idea:

"Fuori è molto diverso. Se nel programma era in un modo, fuori è centomila volte meglio"

Il tronista ha anche letto una romantica lettera alla fidanzata, esprimendole tutto il suo amore:

"Ciao cucciola, sembra passato tanto tempo da quando sono sceso da quelle scale con quel mazzo di fiori piangendo e consapevole del fatto che tutto ciò sarebbe stato l’inizio di qualcosa che non capita tutti i giorni. Di qualcosa di difficile da spiegare a parole. Era tanto tempo che non ero così felice e che non stavo così bene. Mi sei entrata dentro piano piano, sei diventata una persona importante e speciale e quando non ci vediamo sento la tua mancanza. Penso di essere fortunato ad aver trovato una ragazza come te. Non voglio farti promesse troppo importanti. Quello che mi sento di dirti però è che cercherò sempre di farti stare bene"

