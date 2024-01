Verissimo, Clizia Incorvaria e Paolo Ciavarro svelano quando si sposeranno!

Gossip TV

Ospiti a Verissimo ieri, sabato 13 gennaio, Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro hanno rivelato la data delle nozze!

Nella puntata di Verissimo in onda ieri, sabato 13 gennaio, su Canale5, Silvia Toffanin ha avuto ospiti in studio due ex concorrenti del Grande Fratello molto amati e seguiti dal pubblico: Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro. La coppia ha annunciato, finalmente, quando convoleranno a nozze.

Verissimo, Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro svelano quando si sposeranno!

I due si sono conosciuti al GFVip nel 2020 ed è subito scoccata la scintilla, tanto che a distanza di 4 anni la coppia ha deciso di convolare a nozze, dopo la nascita del piccolo Gabriele, il loro primogenito. Ieri, ospiti da Silvia Toffanin a Verissimo, Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro hanno finalmente quando si sposeranno.

La coppia ha rivelato che la location è nei pressi di Caserta, a metà strada tra la città di origine di Incorvaia e quella di Ciavarro e che la cerimonia avverrà l'11 ottobre 2024. La romantica proposta di matrimonio è arrivata a sorpresa, grazie alla complicità del piccolo Gabriele, la notte di Capodanno, come mostrato da un video pubblicato sui social dalla coppia:

"Cuore a mille…Tu nel tuo stile inconfondibile che fai? Mentre mi preparo mi dici: “Sei bellissima, ma manca qualcosa!cosa amore?“. Così arriva Gabri con in mano una scatola e li trovo l’anello…Ti amo mio principe così unconventional! Buon 2024 a tutti, il sogno si è avverato e così vi auguro che ogni vostro sogno si esaudisca!!!"

A Silvia Toffanin, la coppia non ha nascosto l'emozione e Paolo Ciavarro si è commosso quando Clizia Incorvaia ha letto una lunga lettera scritta per lui:

"Caro Paolo, se penso che sono passati 4 anni dall'ultima lettera che ti ho scritto mi nasce un sorriso sulle labbra: la prima volta che ci siamo conosciuti mi hai detto che desideravi diventare papà e crearti una famiglia. Non pensavo che quella famiglia sarebbe stata anche la mia. Avevo smesso di credere all'amore, al principe biondo e con gli occhi azzurri in cui credeva la Clizia 14enne credeva. Che cos'è l'amore se non il motore stesso della vita? [...] Un legame di anime predestinate: pensare di aver costruito una famiglia e di poterci giurare amore eterno, sono grata per il compagno e papà speciale che sei, tua per sempre, Clizia"