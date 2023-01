Verissimo, Beatrice Valli e Marco Fantini: "Arriverà anche il quinto figlio? No, grazie!"

Gossip TV

Ospiti a Verissimo, la coppia formata da Beatrice Valli e Marco Fantini si è raccontata tra risate e qualche battuttina. Vediamo insieme cosa hanno raccontato.

Ospiti oggi, 21 gennaio, a Verissimo, la coppia formata da Beatrice Valli e Marco Fantini si è raccontata alla conduttrice Silvia Toffanin. Tra l'emozione di diventare genitori per la quarta volta (la terza per Fantini), il matrimonio, gli alti e bassi e...il quinto figlio.

Verissimo, Beatrice Valli e Marco Fanti: arriverà anche il quinto figlio?

Dopo un bellissimo ed emozionante video che riepiloga la loro storia: dalla scelta a Uomini e Donne, alla nascita delle prime due figlie, fino al matrimonio avvenuto lo scorso maggio a Capri, Beatrice Valli e Marco Fantini sono davvero i protagonisti di una fiaba meravigliosa.

Ad aprile nascerà anche la loro quarta bambina e sul nome i genitori non hanno ancora deciso:

"Sceglieremo tra tre o quattro nomi e quando la vedremo, decideremo"

La quarta gravidanza di Beatrice Valli non è stata esente da momenti difficili, come la scoperta di avere alcuni problemi all'utero, legati proprio al numero di gravidanze già portate a termine. E a proposito di gravidanze, la conduttrice Silvia Toffanin non ha potuto fare a meno di chiedere se potrà esserci anche un quinto figlio. Ma la risposta dell'ex corteggiatrice di Uomini e Donne l'ha subito gelata:

"No, no, no. Questa dolce attesa mi ha provato più delle altre."

La coppia ha annunciato mesi fa di essere in procinto di diventare genitori, ammettendo che dal punto di vista lavorativo quello non era il momento migliore: la scoperta della nuova arrivata è avvenuta in estate, a Ibiza, luogo che - confessa la coppia - è sempre stato teatro del concepimento dei figli. Al che Marco Fantini aveva scherzato, dicendo: "Non ci torno più con te - rivolto alla moglie - ci vado da solo". Ma la risposta di Beatrice Valli lo aveva lasciato senza parole:

"No, da solo no. Che poi c'è il rischio che metti incinta un'altra!"