Verissimo, appuntamento con Verissimo - Le Storie: Anticipazioni e Ospiti

Scopriamo insieme le Anticipazioni di Verissimo - Le Storie, tutti gli ospiti e le interviste che andranno in onda sabato 30 e domenica 31 gennaio 2023.

In occasione dello stop per le festività natalizie, Verissimo andrà in onda con le interviste più belle della stagione fino ad ora. Appuntamento con Verissimo - Le Storie, dunque, per sabato 30 e domenica 31 dicembre 2023. Scopriamo insieme tutti gli Ospiti e le Anticipazioni.

Verissimo - Le Storie in onda sabato 30 e domenica 31 dicembre 2023

Verissimo, l’amato talk show condotto da Silvia Toffanin, si è preso una pausa in occasione delle festività natalizie ma non lascia il pubblico di Mediaset da solo. Sabato 30 e domenica 31 dicembre 2023, al consueto orario su Canale 5, infatti, andranno in onda le interviste più belle di questa stagione, per emozionare e divertire i telespettatori. Direttamente dal set di Beautiful, arrivano Katherine Kelly Lang e Ashley Jones, rispettivamente Brook Logan e Bridget Forrester nella soap americana più amata di sempre.

Spazio poi alla storia di Anna Tatangelo, giudice di Io Canto Generation, e quelli di Federica Pellegrini in attesa della sua primogenita con il marito Matteo Giunta. Spazio poi a Diletta Leotta, neomamma della piccola Aria nata dalla relazione con il calciatore Loris Karius, che recentemente è tornata al timone del podcast Mamma Dilettante, dove intervista Vip e influencer sui temi di gravidanza e maternità.

In studio anche Michelle Hunziker, amata presentatrice Mediaset e felice nonna del piccolo Cesare Augusto, pronta a strappare un sorriso al pubblico di Verissimo. Silvia Toffanin ospita poi nel suo salotto anche due star di Terra Amara, amata soap turca in onda su Canale 5. Si racconteranno Selin Yeninci e Ugur Gunes.

