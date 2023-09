Verissimo Anticipazioni, ospiti in studio Yilmaz e Demir di Terra Amara

Gossip TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni e gli Ospiti del nuovo doppio appuntamento con Verissimo, in onda sabato 16 e domenica 17 settembre 2023 alle 16.30 su Canale 5.

Torna il doppio appuntamento con Verissimo, il talk show condotto da Silvia Toffanin su Canale 5. Sabato 16 e domenica 17 settenbre 2023 con un doppio appuntamento appassionante, la conduttrice intervisterà alcuni ospiti importanti pronti a mettersi a nudo, tra risate, momenti di nostalgia e commozione. Questa volta tocca a Ugur Gunes e Murat Unalmis, protagonisti della soap Terra Amara nei ruoli, rispettivamente, di Yilmaz Akkaya e Demir Yaman.

Verissimo Anticipazioni e Ospiti, sabato 16 e domenica 17 settembre 2023

Silvia Toffanin è pronta a proporre al pubblico di Canale 5 una nuova e sorprendente stagione di Verissimo. Mediaset ha confermato il doppio appuntamento settimanale per il talk show più emozionante della rete. Scopriamo insieme le Anticipazioni. Nella puntata di sabato 16 settembre 2023 ci sarà Uğur Güneş, attore amatissimo della soap turca Terra Amara. A Cukurova, Gunes interpreta Yilmaz Akkaya che proprio stando alle ultimissime notizie dirà presto addio alla serie tv, uscendo di scena nel più tragico dei modi.

Spazio poi a Micaela Ramazzotti, al settimo cielo per il suo successo come debutto da regista, premiata per la sua opera prima al Festival del Cinema di Venezia con il film “Felicità”. Per la prima volta insieme a Verissimo anche per Asia Argento e la figlia Anna Lou Castoldi. Largo anche all’emozionante racconto di Alena Seredova che parlerà del matrimonio con Alessandro Nasi, e alla simpatia senza tempo di Orietta Berti.

Nella puntata di Verissimo, in onda domenica 17 settembre 2023, Silvia Toffanin intervisterà in i esclusiva Emanuele Filiberto di Savoia. Ci aspettano nuovi colpi di scena, invece con Murat Ünalmış, il controverso Demir Yaman della soap Terra Amara, anche lui pronto a raccontarsi e a svelare qualcosa in più sul suo tormentato personaggio. Per la prima volta a Verissimo sarà ospite un simbolo del cinema, Edwige Fenech. Infine, Iva Zanicchi e Barbara Palombelli con i loro intensi racconti di vita e nuovi progetti.

