Verissimo Anticipazioni: Ospiti in studio Soleil Sorge, Sophie Codegoni e Gio Montana

Gossip TV

Scopriamo le anticipazioni e gli ospiti delle nuove puntate di Verissimo, in onda sabato 26 e domenica 27 marzo 2022 su Canale5.

Vediamo insieme le Anticipazioni e gli ospiti delle nuove puntate di Verissimo, in onda sabato 26e domenica 27 marzo 2022 su Canale5. Silvia Toffanin incontra Soleil Sorge e Sophie Codegoni, direttamente dal Grande Fratello Vip. Spazio ai due eliminati dal Serale di Amici, Gio Montana e Alice Del Frate, insieme ai professori Alessandra Celentano e Rudy Zerbi.

Anticipazioni Verissimo: gli ospiti delle nuove Puntate

Torna il doppio appuntamento con Verissimo, il talk show condotto da Silvia Toffanin su Canale5. Nella puntata in onda sabato 20 marzo 2022, la presentatrice incontra la campionessa olimpica Sofia Goggia, vincitrice della Coppa del Mondo di discesa libera. Spazio a Nina Moric, che torna sul piccolo schermo dopo ben due anni di assenza, e alla modella ucraina Dasha Dereviankina. Toffanin incontra i primi eliminati del Serale di Amici, la ballerina Alice Del Frate e in cantante Gio Montana, e i professori Alessandra Celentano e Rudy Zerbi, volti iconici del talent show di Maria De Filippi.

Nella puntata di Verissimo, in onda domenica 27 marzo 2022, Donatella Rettore racconta la sua vita privata e la su incredibile carriera nel mondo della musica. Per la prima volta Kledi Kadiu e la moglie Charlotte parleranno del difficile momento che stanno vivendo. Infine, Silvia Toffanin si lancerà in un’intervista intensa Katia Ricciarelli, Manila Nazzaro e alle amiche-nemiche Soleil Sorge e Sophie Codegoni, tutte protagoniste della sesta edizione del Grande Fratello Vip.

Verissimo ci aspetta sabato e domenica con un doppio appuntamento alle 16.30 su Canale5.