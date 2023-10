Verissimo Anticipazioni, ospiti in studio Mujgan e Behice di Terra Amara

Gossip TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni e gli Ospiti del nuovo doppio appuntamento con Verissimo, in onda sabato 7 e domenica 8 ottobre 2023 alle 16.30 su Canale 5.

Torna il doppio appuntamento con Verissimo, il talk show condotto da Silvia Toffanin su Canale 5. sabato 7 e domenica 8 ottobre 2023 con un doppio appuntamento appassionante, la conduttrice intervisterà alcuni ospiti importanti pronti a mettersi a nudo, tra risate, momenti di nostalgia e commozione. Questa volta tocca a

Verissimo Anticipazioni e Ospiti, sabato 7 e domenica 78 ottobre 2023

Silvia Toffanin è pronta a proporre al pubblico di Canale 5 una nuova e sorprendente stagione di Verissimo. Mediaset ha confermato il doppio appuntamento settimanale per il talk show più emozionante della rete. Scopriamo insieme le Anticipazioni. Nella puntata di sabato 7 ottobre 2023, spazio alla grande energia di Lorella Cuccarini, anche quest’anno professoressa di canto ad Amici. Largo poi a Eleonora Giorgi e Romina Carrisi. Silvia Toffanin accoglie Jolanda Renga, in libreria con il suo primo romanzo dal titolo “Qualcosa nel modo in cui sbadiglia”.

Per la gioia dei tantissimi fan di Terra Amara, la soap turca in onda su Canale 5, in studio l’attrice Melike Ipek Yalova, che interpreta il personaggio di Müjgan e Esra Dermancıoğlu, ossia la perfida zia Behice. Infine, la bellissima e coinvolgente storia d’amore di Manila Nazzaro e il suo nuovo compagno Stefano.

Nella puntata di Verissimo, in onda domenica 8 ottobre 2023 su Canale 5, Al Bano, una delle più belle voci della musica italiana, racconterà i suoi nuovi progetti. Ospite anche la solare e bellissima Michelle Hunziker che rivelerà ai telespettatori tutti i suoi prossimi impegni televisivi. In studio Amanda Lear, l’intensa vita di Marisa Laurito ed Emanuel Lo, per il secondo anno professore di danza ad Amici.

Scopriamo insieme le ultime news su Verissimo.