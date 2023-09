Verissimo Anticipazioni, ospiti in studio Giuseppe e Gabriela di Temptation Island

Gossip TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni e gli Ospiti del nuovo doppio appuntamento con Verissimo, in onda sabato 23 e domenica 24 settembre 2023 alle 16.30 su Canale 5.

Torna il doppio appuntamento con Verissimo, il talk show condotto da Silvia Toffanin su Canale 5. sabato 23 e domenica 24 settembre 2023 con un doppio appuntamento appassionante, la conduttrice intervisterà alcuni ospiti importanti pronti a mettersi a nudo, tra risate, momenti di nostalgia e commozione. Questa volta tocca a Giuseppe e Gabriela, protagonisti della Temptation Island e ai giudici di Tu si Que Vales.

Verissimo Anticipazioni e Ospiti, sabato 23 e domenica 24 settembre 2023

Silvia Toffanin è pronta a proporre al pubblico di Canale 5 una nuova e sorprendente stagione di Verissimo. Mediaset ha confermato il doppio appuntamento settimanale per il talk show più emozionante della rete. Scopriamo insieme le Anticipazioni. Nella puntata di sabato 23 settembre 2023 saranno ospiti i conduttori Alessio Sakara, Martin Castrogiovanni e Giulia Stabile, pronti a debuttare in prima serata con la nuova edizione di Tu si Que Vales.

Ottime notizie per le fan più accanite della soap turca Terra Amara: torna l’attore Uğur Güneş, per parlare della drammatica uscita di scena del personaggio di Ylmaz Akkaya. Inoltre, a Verissimo ci saranno la solare Federica Panicucci, da lunedì su Canale 5 con Mattino Cinque News, ma anche Annalisa Minetti, poi Gessica Notaro e Filippo Bologni pronti a raccontare il loro matrimonio da favola. Infine, Gabriela e Giuseppe, una delle coppie dell’ultima edizione di Temptation Island che più ha appassionato il pubblico, e ora promessi sposi dopo la romantica proposta di nozze nello studio di Uomini e Donne.

Nella puntata di Verissimo, in onda domenica 24 settembre 2023, l’onorevole Maria Elena Boschi e l’attore Giulio Berruti saranno per la prima volta insieme in tv per parlare della loro storia d’amore. Silvia Toffanin accoglierà Gerry Scotti, uno dei conduttori più amati della tv che festeggia i 40 anni di carriera e un nuovo impegno, la conduzione del programma Io Canto Generation, prossimamente in onda su Canale 5. In studio, anche Anna Tatangelo e Luciana Littizzetto. Infine, Paola Caruso racconterà la storia del suo piccolo Michele, come sono oggi le condizioni di salute di suo figlio.

