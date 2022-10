Verissimo Anticipazioni: Ospiti in studio Francesca Chillemi e Adriana Volpe

Gossip TV

Scopriamo insieme tutti gli ospiti e le Anticipazioni del nuovo doppio appuntamento con Verissimo, in onda sabato 8 e domenica 9 ottobre 2022. In studio ci saranno Francesca Chillemi, Adriana Volpe, Paolo Bonolis e Piera Maggio. Vediamo insieme tutti i dettagli sul talk show condotto da Silvia Toffanin su Canale 5.

Anticipazioni Verissimo, tutti gli ospiti delle nuove puntate

Torna il doppio appuntamento settimanale con Verissimo, il talk show condotto da Silvia Toffanin, in onda sabato 8 e domenica 9 ottobre 2022 alle 16.30 su Canale 5. Vediamo insieme tutti gli ospiti del programma. Nella puntata di sabato, Silvia Toffanin accoglierà nel suo elegante studio Francesca Chillemi protagonista della fiction Viola come il Mare. Con lei, per parlare della serie tv che sta appassionando i fan di Canale 5, anche Chiara Tron che presta il volto a Tamara.

Largo poi a Vera Gemma, premiata all’ultimo Festival di Venezia nella sezione ‘Orizzonti’ come miglior attrice, e Rocco Hunt, che con i suoi tormentoni estivi continua a far ballare l’Italia. Toffanin intervista la presentatrice Adriana Volpe e l’attrice Sarah Maestri, che dopo una lunga battaglia è riuscita ad adottare come mamma single una bambina arrivata in Italia dopo il disastro di Chernobyl.

Nella puntata di Verissimo in onda domenica, 9 ottobre 2022, in studio ci saranno Max Cavallari, la moglie e il figlio di Bruno Arena, scomparso lo scorso 27 settembre. Si ricorderanno i momenti più belli del noto comico, adorato da tantissimi fan, che ha combattuto sino all’ultimo senza perdere il sorriso. Largo poi all’intervista a tutto tondo per Paolo Bonolis, che è tornato in in libreria con “Notte fonda”. In esclusiva nello studio del talk show di Canale 5, a 18 anni dalla scomparsa della piccola Denise Pipitone, Piera Maggio presenta il libro in uscita “Denise – Per te, con tutte le mie forze”. E ancora, prima intervista di coppia a Verissimo per Rita Rusic con il fidanzato Cristiano.

