Verissimo Anticipazioni, in studio ritorna Ilary Blasi con nuove verità

Scopriamo insieme le Anticipazioni e gli Ospiti del nuovo doppio appuntamento con Verissimo, in onda sabato 27 e domenica 28 gennaio 2024 alle 16.30 su Canale 5.

Torna il doppio appuntamento con Verissimo, il talk show condotto da Silvia Toffanin su Canale 5. sabato 20 e domenica 21 gennaio 2024 con un doppio appuntamento appassionante, la conduttrice intervisterà alcuni ospiti importanti pronti a mettersi a nudo, tra risate, momenti di nostalgia e commozione. Ci saranno Ilary Blasi, che torna in studio per parlare del suo libro sulla fine del matrimonio con Francesco Totti, l’ex concorrente del Grande Fratello Vip George Ciupilan e Vera Gemma.

Verissimo Anticipazioni e Ospiti, sabato 27 e domenica 28 gennaio 2024

Silvia Toffanin è pronta a proporre al pubblico di Canale 5 una nuova e sorprendente stagione di Verissimo. Mediaset ha confermato il doppio appuntamento settimanale per il talk show più emozionante della rete. Scopriamo insieme le Anticipazioni di sabato 27 gennaio 2024. In esclusiva, la verità di Anthony Delon sulle condizioni di salute ed emotive di suo padre, il grande Alain Delon, e la battaglia che lo vede contrapporsi a sua sorella Anouchka. Spazio poi all’intervista ritratto a Valeria Golino. Ospite anche l’ex concorrente del Grande Fratello Vip, George Ciupilan che parlerà per la prima volta in tv della grave aggressione subita qualche giorno fa.

Direttamente dalla soap turca Terra Amara la storia di Sibel Taşçıoğlu, ovvero l’attrice che presta il volto al personaggio di Şermin. E ancora, Vera Gemma sarà per la prima volta in studio con il figlio Maximus e per ricordare Mino Reitano sarà ospite la moglie Patrizia Vernola con le due figlie, Giuseppina Elena e Grazia Benedetta.

Nella puntata di domenica 28 gennaio 2024, Silvia Toffanin accoglie per un’intensa intervista Ilary Blasi, in uscita con “Che stupida”, libro in cui torna a parlare della fine del suo matrimonio con Francesco Totti. Direttamente dalla scuola di Amici, la professoressa di canto Anna Pettinelli mentre dalla casa Grande Fratello il percorso di Rosanna Fratello. Spazio poi all’anno complicato vissuto da Roberta Capua. Infine, sarà in studio Piera Maggio, per parlare del video di cattivo gusto apparso sui social sul presunto ritrovamento della figlia Denise.

