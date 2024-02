Verissimo Anticipazioni, in studio Mirko Brunetti e Gianni Sperti

Gossip TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni e gli Ospiti del nuovo doppio appuntamento con Verissimo, in onda sabato 24 e domenica 25 febbraio 2024 alle 16.30 su Canale 5.

Torna il doppio appuntamento con Verissimo, il talk show condotto da Silvia Toffanin su Canale 5. sabato 24 e domenica 25 febbraio 2024 con un doppio appuntamento appassionante, la conduttrice intervisterà alcuni ospiti importanti pronti a mettersi a nudo, tra risate, momenti di nostalgia e commozione. Ci saranno, Francesca Barra e Claudio Santamaria, direttamente da Terra Amara l’attrice che interpreta Gulten, poi Mirko Brunetti ovvero volto del Grande Fratello e poi l’opinionsta di Uomini e Donne, Gianni Sperti.

Verissimo Anticipazioni e Ospiti, sabato 24 e domenica 25 febbraio 2024

Nella puntata di Verissimo, in onda sabato 24 febbraio 2024, intervista ritratto per Serena Grandi. Direttamente dalla casa del Grande Fratello il ritorno di fiamma tra l’ex concorrente Mirko Brunetti e Perla Vatiero che è ancora in gara per la Finale. Spazio poi a Francesca Barra e Claudio Santamaria che raccontano il loro amore, tra progetti condivisi e famiglia allargata. Per tutti i fan della soap turca Terra Amara sarà ospite Selin Genç, l’attrice che presta il volto a Gülten. E ancora, in studio tutte le emozioni di Bianca Atzei e Stefano Corti e lo splendido legame tra Stefania Orlando e il suo amatissimo papà Pietro.

Nella puntata di Verissimo, in onda domenica 25 febbraio 2024, ad un anno dalla scomparsa di Maurizio Costanzo, Verissimo ricorda il grande uomo e giornalista con Enzo Iacchetti, che proprio grazie a lui iniziò a farsi conoscere in televisione. Largo poi a Lorella Cuccarini, professoressa di canto di Amici, il talent show di Maria De Filippi, ma anche grande protagonista della 74esima edizione del Festival di Sanremo. In studio, il periodo difficile che sta vivendo Ilona Staller e intervista di famiglia, piena di sorprese, per Gianni Sperti ovvero il noto opinionista di Uomini e Donne e sua sorella Cinzia. Infine, per raccontare la sua adorata mamma Sandra Milo, venuta a mancare a fine gennaio, sarà in studio la figlia Azzurra De Lollis.

