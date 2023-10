Verissimo Anticipazioni, in studio Alessandro Basciano e Sophie Codegoni

Gossip TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni e gli Ospiti del nuovo doppio appuntamento con Verissimo, in onda sabato 21 e domenica 22 ottobre 2023 alle 16.30 su Canale 5.

Torna il doppio appuntamento con Verissimo, il talk show condotto da Silvia Toffanin su Canale 5. sabato 21 e domenica 22 ottobre con un doppio appuntamento appassionante, la conduttrice intervisterà alcuni ospiti importanti pronti a mettersi a nudo, tra risate, momenti di nostalgia e commozione. In studio ci sarà Alessandro Basciano per replicare alle fortissime accuse della sua ex Sophie Codegoni, la quale sarà presente nella puntata di domenica con nuove verità da svelare.

Verissimo Anticipazioni e Ospiti, sabato 21 e domenica 22 ottobre 2023

Silvia Toffanin è pronta a proporre al pubblico di Canale 5 una nuova e sorprendente stagione di Verissimo. Mediaset ha confermato il doppio appuntamento settimanale per il talk show più emozionante della rete. Scopriamo insieme le Anticipazioni. Nella puntata di sabato 21 ottobre 2023, sarà ospite Alessandro Basciano per replicare alle pesantissime accuse mosse dalla sua ex compagna, Sophie Codegoni, proprio nello studio di Verissimo, dando così la sua versione dei fatti completa. Mauro Corona, in libreria con “Le altalene” e ospite fisso nel programma di È sempre Cartabianca, condotto da Bianca Berlinguer darà una bellissima testimonianza della sua vita.

E ancora, torna con la sua simpatia travolgente l’attrice Esra Dermancıoğlu, l’attrice che interpreta Behice che nella soap Terra Amara. Quali nuove anticipazioni rivelerà a proposito del suo personaggio e delle trame? Infine, intervista di famiglia per Milena Miconi, in studio con il marito Mauro e le due figlie.

Nella puntata di Verissimo, in onda su Canale 5 domenica 22 ottobre 2023, sarà ospite il capitano della Lazio e della Nazionale Ciro Immobile. Spazio poi a Sophie Codegoni che tornerà per commentare le dichiarazioni rilasciate in trasmissione dal suo ex compagno e papà della loro piccola Celine Blue. Direttamente Amici arriva il professore di canto Rudy Zerbi, poi largo all’intervista ritratto per Enzo Iacchetti.

