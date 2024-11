Verissimo, Anticipazioni e Ospiti delle puntate di Sabato 2 e Domenica 3 novembre 2024 su Canale 5

Gossip TV

Scopriamo insieme tutte le Anticipazioni e gli ospiti del doppio appuntamento con Verissimo, in onda sabato 2 e domenica 3 novembre 2024 su Canale 5. In studio Arisa, Claudio Bisio e Vanessa Incontrada.

Verissimo torna in onda con il doppio appuntamento settimanale, in onda sabato 2 e domenica 3 novembre 2024 su Canale 5. Silvia Toffanin accoglie nel suo studio tantissimi ospiti, pronti a raccontarsi senza filtri alla conduttrice. Le Anticipazioni sul talk show rivelano che in studio ci saranno Arisa, poi il duo formato da Claudio Bisio e Vanessa Incontrada che celebrano 20 anni di matrimonio artistico in tv. Spazio anche a Diandra e Valerio, coppia dell’ultima edizione di Temptation Island e alla maestra di ballo della nuova edizione di Amici, Deborah Lettieri.

Anticipazioni Verissimo, gli Ospiti di sabato 2 novembre 2024

Nella puntata di Verissimo, in onda sabato 2 novembre 2024, Silvia Toffanin accoglie Arisa, che con il brano “Canta ancora” firma la colonna sonora del toccante film “Il ragazzo dai pantaloni rosa”. In studio ci sarà il giovane protagonista, l’attore Samuele Carrino. A Verissimo si festeggiano gli 80 anni di Fausto Leali, una delle voci più iconiche del panorama musicale italiano, attualmente, capo-squadra di Io Canto Generation. Spazio poi al racconto di Virginio, dalla scuola di Amici al suo ultimo singolo “Amarene”, e alla coinvolgente storia d’amore di Diandra e Valerio, tra le coppie protagoniste della versione autunnale di Temptation Island. Poi largo a Patrizia Pellegrino con la sua amata mamma Elena. Infine, per gli appassionati della soap turca Endless Love in onda su Canale 5, saranno ospiti Çağla Demir e Rüzgar Aksoy, rispettivamente gli attori che prestano il volto a Banu e Tarik.

Anticipazioni Verissimo, gli Ospiti di domenica 3 novembre 2024

Le Anticipazioni della puntata di Verissimo di domenica 3 novembre 2024, in onda su Canale 5, ci rivelano che Silvia Toffanin intervista Vanessa Incontrada e Claudio Bisio, prossimamente ancora in coppia dopo 20 anni di matrimonio artistico televisivo alla conduzione della nuova edizione di Zelig, su Canale 5. Intensa intervista ad Arianna David, ex Miss Italia, da molti anni in lotta contro l’anoressia, poi largo alla travolgente allegria di Katia e Valeria, che finalmente tornano a lavorare insieme a teatro. Si parlerà anche della magnifica carriera e dei traguardi raggiunti dalla direttrice del corpo di ballo del Teatro dell’Opera di Roma, Eleonora Abbagnato. Infine, prima volta nel talk per la ballerina e coreografa Deborah Lettieri, nuova professoressa di ballo di Amici e ritratto di famiglia per Orietta Berti, ospite con i figli Omar e Otis.

