Verissimo, Anticipazioni e Ospiti delle puntate di Sabato 14 e Domenica 15 dicembre 2024 su Canale 5

Scopriamo insieme tutte le Anticipazioni e gli ospiti del doppio appuntamento con Verissimo, in onda sabato 14 e domenica 15 dicembre 2024 su Canale 5. In studio Veronica Peparini e Andreas Muller.

Verissimo torna in onda con il doppio appuntamento settimanale, in onda sabato 14 e domenica 15 dicembre 2024 . Silvia Toffanin accoglie nel suo studio tantissimi ospiti, pronti a raccontarsi senza filtri alla conduttrice. Le Anticipazioni sul talk show rivelano che in studio ci saranno Veronica Peparini Andreas Muller, Romina Power e Kabir Bedi ma anche Ezio Greggio e Enzo Iacchetti, poi spazio a Paola Caruso.

Anticipazioni Verissimo, gli Ospiti di sabato 14 dicembre 2024

Nella puntata di Verissimo, in onda sabato 14 dicembre 2024, Silvia Toffanin accoglierà Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti, in coppia per il 31° anno consecutivo, alla conduzione di Striscia la Notizia. Per la prima volta saranno in studio, per parlare del loro difficile percorso di vita, Justine Mattera e sua sorella Jessica. E ancora sarà ospite Alberto Urso, ex protagonista di Amici di Maria De Filippi, poi spazio all’intervista ritratto per Alessandra Martines e tutte le emozioni dell’ex tronista di Uomini e Donne Teresa Langella accompagnata da suo papà Alessandro. Infine, sarà a Verissimo, con il suo racconto toccante, Camilla Mancini, figlia del grande allenatore e giocatore di calcio Roberto, per parlare del suo romanzo dal titolo “Sei una farfalla”.

Anticipazioni Verissimo, gli Ospiti di domenica 15 dicembre 2024

Le Anticipazioni della puntata di Verissimo di domenica 15 dicembre 2024, in onda su Canale 5, ci rivelano che nell’appuntamento con il programma, Silvia Toffanin accoglierà per la prima volta a Verissimo Fiorella Mannoia, interprete e cantautrice dallo stile inconfondibile. Romina Power e Kabir Bedi saranno insieme per raccontare la loro amicizia e il loro recente viaggio in India. A Verissimo, il dolore, ma anche la forza, di Vincenzo Gualzetti, il papà di Chiara, vittima di femminicidio a soli 15 anni. Poi spazio a due coppie nate ad Amici, che sono insieme nella vita privata e nella carriera ovvero Giulia Pauselli con Marcello Sacchetta, e Veronica Peparini con Andreas Müller. Infine, le intense emozioni di Paola Caruso.

