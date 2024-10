Verissimo, Anticipazioni e Ospiti delle puntate di Sabato 12 e Domenica 13 ottobre 2024 su Canale 5

Gossip TV

Scopriamo insieme tutte le Anticipazioni e gli ospiti del doppio appuntamento con Verissimo, in onda sabato 12 e domenica 13 ottobre 2024 su Canale 5. In studio Arianna Cirrincione e Andrea Cerioli.

Verissimo torna in onda con il doppio appuntamento settimanale, in onda sabato 12 e domenica 13 ottobre 2024 su Canale 5. Silvia Toffanin accoglie nel suo studio tantissimi ospiti, pronti a raccontarsi senza filtri alla conduttrice. Le Anticipazioni sul talk show rivelano che in studio ci saranno Arianna Cirrincione e Andrea Cerioli, coppia nata nello studio di Uomini e Donne che ha da poco accolto la figlia Allegra, poi l’intenso racconto di vita di Mauro Corona, spazio anche a Al Bano con la figlia Romina Carrisi e il nipotino Axel Lupo.

Anticipazioni Verissimo, gli Ospiti di sabato 12 ottobre 2024

Nella puntata di Verissimo, in onda sabato 12 ottobre 2024, in esclusiva Nadia Bengala parla della situazione complicata e drammatica che sta vivendo la figlia Diana. Prima intervista alla giovane pianista Frida Bollani Magoni, al suo esordio come scrittrice. In studio, l’intenso racconto di vita dell’alpinista e scrittore Mauro Corona, presenza fissa di È sempre Cartabianca, condotto da Bianca Berlinguer, su Rete4. Spazio poi al ritratto di famiglia per Marco Maddaloni, ospite con la moglie Romina e i loro tre figli. Parole d’amore per Arianna Cirrincione e Andrea Cerioli, coppia nata nello studio Uomini e Donne, da poco genitori della piccola Allegra e presto sposi. Infine, direttamente dalla serie “La rosa della vendetta” spazio a Murat Ünalmış, che nella serie interpreta Gülcemal.

Anticipazioni Verissimo, gli Ospiti di domenica 13 ottobre 2024

Le Anticipazioni della puntata di Verissimo di domenica 13 ottobre 2024, in onda su Canale 5, ci rivelano che Silvia Toffanin intervista Al Bano, giudice del talent di Canale 5 Io Canto Generation insieme alla Romina Carrisi e il suo piccolo Axel Lupo. Per la prima volta insieme, saranno ospiti la giornalista e conduttrice di Forum Barbara Palombelli con Francesco Rutelli e la figlia Serena. E prima intervista insieme anche per Eleonora Pedron e il compagno Fabio Troiano. Spazio poi alle sorelle Silvia e Giulia Provvedi, al racconto di Red Canzian, in veste di scrittore, all’autore della canzone tormentone “Rossetto e caffè”, Sal Da Vinci.

