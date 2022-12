Verissimo, Alessandra Celentano si racconta a Silvia Tofannin: "I figli non sono mai venuti..."

Gossip TV

Ospite a Verissimo, Alessandra Celentano ha raccontato alcuni momenti della sua vita privata: la perdita dei genitori, la separazione dal marito e quella maternità mai arrivata. Ecco cosa ha detto.

Siamo abituati a vederla come la severa insegnante del talent di Amici: inflessibile, pungente, ligia al suo dovere, pronta a rispondere a tono a Raimondo Todaro o, perfino, a Maria De Filippi. Oggi, invece, pur mantenendo il suo aplomb, Alessandra Celentano si è confessata con grande tranquillità, aprendo al pubblico finestre sulla sua vita personale e su alcuni dolorosi momenti.

Uno tra tutti, la malattia della madre e la sua perdita: in passato non le riusciva facile parlarne, mentre ora ha capito che raccontare dell'Alzheimer - malattia di cui ha sofferto sua madre e che ne ha causato la morta - è fondamentale, sia per aiutare chi ne soffre, ma anche coloro che gli stanno accanto. Un periodo non facile per lei, a cui ha fatto seguito anche la malattia del padre: "Dopo mia madre, si è ammalato mio padre e anche lì sono trascorsi altri dieci anni di sofferenza, prima di salutarlo per sempre".

La perdita dei genitori l'ha molto segnata, ancora oggi ne sente, ovviamente, la mancanza, ne parla anche con una dolce malinconia nella voce, come di un ricordo che provoca una fitta al cuore, che ancora fa male: "Mamma e papà mi mancano sempre, sono sempre con me, li saluto tutte le sere. Litigavano come dei matti, ma si amavano tantissimo. Li chiamavo Sandra e Raimondo, mi facevano molto ridere".

Per occuparsi di loro, ammette, ha un po' trascurato il suo matrimonio: si è sposata in età adulta, a 40 anni, un matrimonio inaspettato, che le ha portato grande gioia, ma che talvolta ha dato per scontato. Anche la separazione, come le nozze, è arrivata inaspettata ed è stato un ulteriore dolore da superare. Ad allontanare lei e il marito sono stati anche i figli mai arrivati:

"Da una parte mi è dispiaciuto non essere diventata mamma, dall'altra si vede che doveva andare così. Sono contro gli accanimenti, il volere un figlio a tutti i costi. Ci abbiamo provato per un periodo, ma non è successo. Mio marito ha sofferto tantissimo, molto più di me."

