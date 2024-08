Venezia81, Giulia De Lellis debutta come attrice: ecco in quale film la vedremo

Gossip TV

Giulia De Lellis debutta come attrice in un film che sarà presentato all'81esima Mostra del Cinema di Venezia. Ecco in quale pellicola la vedremo!

Ieri, mercoledì 28 agosto, è iniziata ufficialmente l'81esima Mostra del Cinema di Venezia: per quasi due settimane, il Lido di Venezia si riempirà di star, film e di glamour e i fan sono già in attesa di vedere i nomi delle grandi stelle del cinema sfilare sul red carpet della Mostra. Tra questi, come ogni anno, anche numerosi influencer, come Giulia De Lellis, invitata alla kermesse cinematografica. Quest'anno, tuttavia, De Lellis sarà presente al Lido in una nuova veste, quella di attrice, perché debutterà in un film che che sarà presentato a Venezia81.

Venezia81, anche Giulia De Lellis sul red carpet, ma in veste di attrice: ecco in quale film reciterà

Giulia De Lellis è pronta a sbarcare sul Lido dell'81esima Mostra del Cinema di Venezia e a sfilare sul red carpet come attrice. L'influencer, infatti, da diversi anni è ospite della kermesse cinematografica veneziana, ma di solito ha calcato il tappeto rosso in qualità di influencer - scatenando non poche polemiche -. Quest'anno, invece, l'ex corteggiatrice di Uomini e Donne debutterà come attrice e lo farà in un film che sarà presentato alla Mostra.

Si tratta del corto 101% di Andriy Odlyvanyy, diretto da Serena Corvaglia e prodotto da One More Pictures e Rai Cinema. Nel cast del corto anche Andrea Arru, Daniele Davì, Luca Ribezzo e Krizia Moretti. Geolier, il noto rapper napoletano, ha scritto per il film le due canzoni El Pibe De Oro e Una come te.:

L'annuncio è stato dalla stessa De Lellis sui suoi canali social: con grande entusiamo, l'ex corteggiatrice ha raccontato del progetto a cui ha preso parte, invitando i followers a farle sapere la loro opinione:

"Insomma sarà veramente un progetto che secondo me vi piacerà. A me è piaciuto tantissimo. Poi mi direte la vostra! Insomma vi volevo dirvi questa cosa, per il momento questo posso dirvi. Sono molto molto orgogliosa. Non possiamo ancora parlarne molto."

Procede a gonfie vele la relazione il flirt estivo tra Giulia De Lellis e Tony Effe. L'influencer ha da poco concluso la relazione con Giano Del Bufalo e da settimane si vociferava di una simpatia con il rapper Tony Effe. Le prime foto che li ritraggono insieme sembrano confermare che tra i due ci sia un legame.

L’influencer romana e il rapper si sono incontrati al matrimonio di Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser e sembra che sia scattato il colpo di fulmine, tanto che si sono susseguiti poi diversi avvistamenti fino alla prima foto insieme che li ritraeva a Brindisi a un evento. Giulia De Lellis e Tony Effe sono usciti allo scoperto ad un evento mondano, fotografandosi con Cristiano Malgioglio e confermando di essere una nuova coppia.

Dopo la rottura con Carlo Beretta, Giulia De Lellis aveva intrapreso una storia con Giano Del Bufalo, ma tutto è terminato nel giro di poche settimane. Ora, però, ha ritrovato il sorriso accanto a Tony Effe.