Valerio Scanu si è sposato: ecco tutti i dettagli del lieto evento

Valerio Scanu è convolato a nozze con il compagno Luigi Calcara. Vediamo insieme tutti i dettagli della notizia!

Valerio Scanu, l'ex allievo di Amici di Maria De Filippi, è convolato a nozze con il compagno Luigi Calcara, dopo diversi mesi dal coming out e dalla proposta di matrimonio.

Valerio Scanu si è sposato, ecco i dettagli della cerimonia!

Nei mesi scorsi, Valerio Scanu, con un video sui social, aveva confermato le voci sulla propria omosessualità e al contempo chiesto al compagno Luigi Calcara di sposarlo. La coppia è insieme da diverso tempo e Scanu ha compreso presto che era Luigi la persona con cui voleva stare per il resto della sua vita. La cerimonia si è tenuta a Roma, dove i due novelli sposi si sono uniti in matrimonio grazie al rito civile, in Campidoglio, alla presenza di Silvia Berri, officiante e delegata del sindaco della città.

La coppia è stata accompagnata dalle rispettive madri, che hanno percorso le sale del Campidoglio per star loro vicine in questo giorno speciale. I due si frequentano da oramai tre anni, dopo che Calcara commentò una delle foto del cantante. Il marito di Scanu ha anche organizzato una serenata la notte prima delle nozze, cantando il brano L'emozione non ha voce. La cerimonia è proseguita poi con un ricevimento al quale hanno preso parte i famigliari e gli amici più intimi.

Diversi mesi fa, Valerio Scanu aveva pubblicamente dichiarato la sua omosessualità, inginocchiandosi davanti agli amici, per chiedere la mano al compagno. Calcara è di origini siciliane, di Castelvetrano, e insegna Ingegneria Elettronica all'Università La Sapienza di Roma. Pochi giorni dopo, Scanu aveva anche rivelato la data delle nozze, spiegando che aveva un significato ben preciso per lui: il 7 settembre è il compleanno del padre, a cui Valerio Scanu è sempre stato molto legato, e che è scomparso nel 2020 a causa del covid.